Fitbit Charge 4 im Saturn-Deal um fast 50 Prozent reduziert

Fitbit Charge 4 drastisch im Preis gesenkt

Fitbit gehört vermutlich gemeinsam mit Xiaomi zu den Unternehmen, welche den Fitness-Tracker salonfähig gemacht haben. Xiaomi hauptsächlich durch seine anfangs günstigen Preise von nur 20 Euro und Fitbit durch die vielen Funktionen, welche die Google-Tochter auf seinen smarten Trackern bietet. Die Metro-Group bietet nun die Fitbit Charge 4 in seinen Elektronik-Fachmärkten Saturn und Media Markt um fast 50 Prozent günstiger an. Sprich von einer unverbindlichen Kaufempfehlung (UVP) von 149,95 Euro auf aktuelle 79 Euro.

Affiliate Angebot Fitbit Charge 4 Zur Geräte-Datenbank

Der Grund dafür dürfte zum einen darin zu finden sein, dass es sich bei der Fitbit Charge 4 um ein Vorserienmodell handelt und zum anderen, dass unser ausführliche Testbericht der Fitbit Charge 4 eine recht unangenehme Eigenschaft ans Tageslicht gebracht hat. Nämlich für manche "Premium"-Funktionen verlangt die Google-Tochter ein kostenpflichtiges Abonnement von monatlichen 8,99 Euro. Das ist Angesichts eines von Hause aus nicht ganz so preiswertem Fitness-Tracker, nicht zwingend angemessen. Aber genau hier ist ja im vorliegenden Angebot der Knackpunkt: Die Fitbit Charge 4 kostet nur noch knapp die Hälfte! Auch die Fitbit Charge 5 hat man nun im Preis drastisch gesenkt: anstelle einer UVP von 179,95 Euro, nun auf 109 Euro.

Affiliate Angebot Fitbit Charge 5 Zur Geräte-Datenbank

Technische Daten der Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 5 im Vergleich mit der Fitbit Charge 4. / © NextPit

Ein paar Fakten zu dem schlanken Tracker sind ein 1,54 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 150 x 100 Pixel. Der Fitbit Charge 4 hat NFC an Bord, was auch das kontaktlose Bezahlen ermöglicht. Weiterhin gibt es GPS-Empfang, was auch das lästige mitführen des gekoppelten Smartphones erübrigt. Natürlich sind auch die typischen Funktionen wie das aufzeichnen der Ernährung, Herzfrequenzzonen, Sauerstoff-Sättigung, Kalorienverbrauch, Schlafdauer, Schlafqualität und gelaufene Schritte an Bord. Sollte sich das Smartphone in der Nähe befinden, bekommt Ihr auch eingehende Benachrichtigungen auf Euren smarten Tracker.

Sollte man gelesen haben: Die besten Fitness-Tracker im Vergleich

Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Preisentwicklung der vergangenen drei Monate: Der zeigt uns das wir wohl gestern und vorgestern ein um 2 Euro günstigeres Angebot (77 Euro) verpasst haben. Ansonsten sind die aktuellen 79 Euro der günstigste Preis seit Existenz der Fitbit Charge 4.

Was sagt Ihr: kann man auf die Premiumdienste von Google verzichten oder ist die Fitbit Charge 4 ohne wertlos und man sollte die knapp 9 Euro monatlich investieren? Schreibt uns gern Eure Meinung in die Kommentare.