Galaxy A15 5G: Verbesserte Akkulaufzeit, aber wenig Leistung

Nach allem, was wir wissen, könnte Samsung das Galaxy A15 bald auf den Markt bringen – denn es tauchen immer mehr wichtige Informationen über das preisgünstige Android-Smartphone auf. Nach dem angeblichen Preis und den ersten Bildern enthüllt ein neues Benchmark-Listing den Chipsatz des preiswerten Einsteiger-Smartphones. Und der deutet eher auf eine verbesserte Akkulaufzeit als auf Verbesserungen in der Leistungs- oder Spiele-Abteilung hin.

Das Samsung Galaxy A15 wird wohl eine bessere Akkulaufzeit bieten

In einem Geekbench-Repository wurde festgestellt, dass das kommende 5G-Modell des Samsung Galaxy A15 mit einem neuen MediaTek Dimensity 6100+ ausgestattet sein wird. Der Chip ist mit einem Octa-Core-Prozessor ausgestattet, der von zwei mit 2,2 GHz getakteten Hauptkernen und sechs mit 2 GHz getakteten Effizienzkernen angetrieben wird. 4 GB Arbeitsspeicher ergänzen das Setup, wobei unklar ist, ob es auch Varianten mit höher konfigurierbarem RAM geben wird.

Bei den synthetischen Scores zeigt sich, dass die Leistung des neuen Prozessors im Vergleich zum Dimensity 700, den unser Kollege im Galaxy A14 getestet hat, relativ unverändert ist. Insbesondere der Single-Core-Wert ist mit 664 Punkten leicht gedämpft, während der Multicore-Wert immerhin bei 1.700 Punkten liegt und damit auf dem Niveau des älteren Chips liegt.

Ein Rendering des Samsung Galaxy A15 zeigt einen flachen Rahmen und leicht reduzierte Ränder. / © OnLeaks

Auch wenn es keine nennenswerten Unterschiede in der Leistung gibt, könnte der Dimensity 6100+ dem kommenden Galaxy A15 5G zu einer längeren Akkulaufzeit verhelfen, da er im 4-nm-Verfahren hergestellt wird. Der Dimensity 700 hingegen verwendet einen älteren 7-nm-Lithografieprozess. Es ist jedoch bisher nicht abzusehen, wie lange der neue SoC die Ausdauer des Galaxy A15 in der Praxis verlängern kann.

Andere Spezifikationen und Preis

Neben dem Chipsatz soll das Galaxy A15 auch in einer 4G-Variante angeboten werden, die vermutlich auf einem Helio G99, ebenfalls von MediaTek, basiert. Alle Modelle sollen ein 6,5-Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und Full-HD-Auflösung sowie einer 50-MP-Hauptkamera haben. Gleichzeitig wird vermutet, dass Samsung bei dem Budget-Handy ein flacheres Design verwenden wird, das auch beim Samsung Galaxy S24 zum Einsatz kommen könnte.

Da das Galaxy A14 im Januar dieses Jahres vorgestellt wurde, ist es möglich, dass Samsung uns das Galaxy A15 und das Galaxy A15 5G im selben Monat im Jahr 2024 präsentiert. Was die Preise angeht, so wird das Galaxy A15 5G in Europa voraussichtlich 250 Euro kosten. Es ist unklar, ob und wann es in den USA und anderen Ländern erscheinen wird.

Was würdet Ihr Euch noch vom Galaxy A15 wünschen? Findet Ihr, dass Samsung das Gerät von Anfang an mit Android 14 starten sollte? Verratet uns doch Eure Wünsche unten in den Kommentaren.