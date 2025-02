Mit dem Galaxy Book5 Pro 360 möchte Samsung Euch die perfekte Kombination aus einem hochwertigen Notebook und einem Premium-Tablet liefern. Im Test zeigen sich neben dem schlanken Design und den praktischen Bedienmöglichkeiten allerdings auch kleinere Makel. Für wen sich das Convertible trotzdem lohnt und wie es sich generell im Test schlägt, lest Ihr hier.

Das Touchpad fällt währenddessen mit 15,2 x 10,8 cm fast so groß aus wie eine Postkarte. Das sorgt grundsätzlich für ein angenehmes Arbeiten, doch gelegentlich ist ein zweiter Versuch nötig, um den gewünschten Rechts- oder Links-Klick auszuführen. Die Tastatur ist – genau wie das Notebook selbst – extrem flach, was bedeutet, dass der Tastenhub relativ gering ausfällt. Auch der Widerstand beim Tippen könnte etwas stärker sein. Ein kleiner Trost ist immerhin der vorhandene Nummernblock.

Das Galaxy Book5 Pro 360 überzeugt auf den ersten Blick mit seinem schlanken Design. Samsung hat sich bei der Lackierung des Metallgehäuses für einen dunklen, zurückhaltenden Grauton entschieden, der dem Notebook einen schlichten, aber auch eher unauffälligen Look verleiht. Die Verarbeitungsqualität macht insgesamt einen soliden Eindruck: Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse wirkt stabil, und der Unterbau zeigt sich unempfindlich gegenüber äußeren Kräften.

Samsung bietet Euch bei der Eingabe eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das 16 Zoll große Display ist berührungsempfindlich, und auch ein digitaler Stift – der sogenannte S Pen – gehört zum Lieferumfang des Galaxy Book5 Pro 360. Allerdings unterstützt dieser keine Druckstufen, sodass er sich eher für schnelle Notizen und Anmerkungen als für künstlerische Arbeiten eignet. Dennoch kann man das Notebook zusammengeklappt ähnlich wie ein Tablet verwenden, welches dank des relativ geringen Gewichts auch noch gut zu handeln ist.

Beim Display gibt es – wie von Samsung gewohnt – keine Kompromisse. Das 16-Zoll-Panel im 16:10-Format basiert auf AMOLED-Technologie und liefert satte, aber nicht übertriebene Farben sowie hohe Kontraste. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 120 Prozent abgedeckt. Die Farbtemperatur ist – typisch für OLED – eher kühl eingestellt, was bedeutet, dass Blautöne etwas dominanter wirken als Rottöne. Mit einer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln bietet das Display eine gestochen scharfe Darstellung, und mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz gehört es in dieser Geräteklasse zur Spitzenklasse.

Auch in Sachen kabellose Konnektivität ist das Notebook dank des neuen Intel-Prozessors auf dem neuesten Stand. Das integrierte Funkmodul unterstützt WiFi 7 für eine schnelle Netzwerkverbindung, und Peripheriegeräte lassen sich über Bluetooth 5.4 koppeln.

Schlanke Notebooks bieten oft nur eine begrenzte Auswahl an Anschlüssen, doch das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 schneidet hier besser ab als viele Konkurrenten. Auf der linken Seite findet Ihr einen HDMI-2.1-Port zum Anschluss eines externen Bildschirms sowie zwei USB-C-Steckplätze mit Unterstützung für Intels Thunderbolt 4 und einer Bandbreite von 40 Gb/s. Auf der rechten Seite gibt es eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer, einen klassischen USB-A-Port mit 3.2-Standard und einen microSD-Kartenleser.

Samsung geizt bei Prozessor und Speicher

In puncto Hardware handelt es sich bei dem von Samsung bereitgestellten Modell nicht um die leistungsstärkste Variante. Im Inneren arbeitet Intels Core Ultra 5 V226, der sich in der CPU-Leistung kaum vom schnelleren Core Ultra 7 unterscheidet. Das ist wenig überraschend, da die Konfiguration der CPU-Kerne identisch ist: Sowohl der Core Ultra 5 als auch der Core Ultra 7 kombinieren vier leistungsstarke P-Kerne mit vier sparsamen Effizienz-Kernen. Der wesentliche Unterschied liegt in der maximalen Taktrate: Mit 4,5 GHz liegt diese beim Core Ultra 5 V226 um 300 MHz unter der des Core Ultra 7 V258. Im Geekbench erreicht das Gerät rund 2.550 Punkte im Single-Core- und etwa 10.000 Punkte im Multi-Core-Test – Werte, die auch bei Modellen mit dem nächsthöheren Intel-Chip der Core-Ultra-Serie kaum übertroffen werden.

Größer sind die Unterschiede dagegen bei der Grafikeinheit. Hier setzt Intel auf die Arc V130, die mit sieben Xe-Kernen ausgestattet ist. Im Vergleich zur V140 des Core Ultra 7 V258 fehlt somit ein Xe-Kern, was zu insgesamt 96 Execution-Units (EUs) führt. Das wirkt sich auf die Leistung aus: Im OpenCL-Test des Geekbenchs liegt das Ergebnis bei rund 25.000 Punkten – etwa 20 Prozent weniger als beim leistungsstärkeren Modell.