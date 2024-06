In weniger als einem Monat findet das Samsung-Unpacked-Event statt und es ist nicht verwunderlich, dass die Leaks über die Galaxy-Geräte, die enthüllt werden sollen, immer mehr an Fahrt gewinnen. Der neueste Leak scheint das völlig neue Design der Galaxy Buds 3 zu enthüllen, das sich stark von den Vorgängern unterscheidet.

Samsung Galaxy Buds 3 mit neuem Design

Angeblich von Drittherstellern erhaltene, offiziell aussehende Renderings der Samsung Galaxy Buds 3 in Metallicgrau wurden auf X veröffentlicht (via @teqhnikacross). Anhand des Materials können wir sofort erkennen, dass die In-Ears eine Stielform haben und nicht mehr wie die Galaxy Buds 2 rund und halb bohnenförmig sind.

Während das Design der Galaxy Buds 3 von Apples AirPods 2 Pro (Test) inspiriert sein könnte, sieht der Stiel der Samsung In-Ears eher eckig als rund aus und hat eine dreieckige Spitze. Vielleicht ist das ein Unterscheidungsmerkmal, das Samsung beibehalten wollte.

Angebliche Samsung Galaxy Buds 3 mit einem Stieldesign und der Ladehülle. / © X/u/teqhnikacross

Was das Gehäuse angeht, so ist es ebenfalls an das Design der Galaxy Buds 3 angelehnt. Es hat immer noch die elliptische Form, ist aber jetzt höher. Interessanterweise ist der Deckel der Ladehülle transparent, ähnlich wie bei den Nothing Ear (Test), und die Lippe auf der Innenseite hat in der Mitte einen gleichmäßigen Spalt. Außerdem gibt es LED-Anzeigen für jede Seite im Inneren des Gehäuses und eine mittig platzierte LED in der Mitte.

Samsungs-Galaxy-Buds-3-Ladecase hat einen transparenten Deckel. / © X/u/teqhnikacross

Es ist davon auszugehen, dass die hochwertigeren Galaxy Buds 3 Pro das Design mit den Galaxy Buds 3 teilen werden. Es ist jedoch möglich, dass die Pro-Kopfhörer ein paar zusätzliche Merkmale erhalten, um ihrem höheren Preis gerecht zu werden. Die Umstellung auf ein Stieldesign soll eine bessere Positionierung des Mikrofons und damit eine bessere Geräuschunterdrückung sowie größere Batterien in den Galaxy Buds 3 ermöglichen.

Details zu den technischen Daten und den Audiofunktionen sind noch nicht bekannt. Wir können aber davon ausgehen, dass Samsung die Galaxy Buds 3 mit verbesserten internen Komponenten und wahrscheinlich auch mit KI-Funktionen ausstatten wird, die bereits Anfang des Jahres angedeutet wurden.

Samsung hat den Zeitplan für das Unpacked-Event noch nicht offiziell bestätigt, aber Prognosen aus zuverlässigen Quellen deuten auf den 10. Juli hin. Neben den Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro dürften die Koreaner auch das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 offiziell vorstellen und den Galaxy Ring präsentieren.

Welches Design der kabellosen Ohrstöpsel bevorzugt Ihr? Glaubt Ihr, dass die Stielform einen besseren Klang und bessere Funktionen mit sich bringen wird? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.