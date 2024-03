Galaxy S24 Ultra: Fettes Kamera-Update kommt – aber erst im April

Wenn wir es positiv sehen, müssen wir Samsung attestieren, dass die Kameras in den Samsung-Flaggschiffen mit der Zeit durch Updates besser werden. Würde man es eher kritisch sehen, würden wir Samsung vorwerfen, dass diese Kameras einfach zum Verkaufsbeginn noch nicht so gut sind, wie sie sein könnten.

Aber sei es drum: Uns Nutzer:innen dieser Smartphones dürstet es nach Updates, die immer noch mehr aus der Kamera herauskitzeln können. Wenn es Euch ebenso geht, dürfte Euch das interessieren, was Leaker Ice Universe jetzt in Erfahrung bringen konnte. Liegt er richtig, dann erwartet uns ein überschaubares März-Update, aber ein umso interessanteres Update im April. Zu den Verbesserungen gehören gleich mehrere Features, die die Kamera betreffen:

The Galaxy S24 Ultra March update will add an underage mode and some optimizations. There aren't many updates involving the camera.

April will usher in a major camera update involving white balance and telephoto image quality.