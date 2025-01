Galaxy Unpacked: So seid Ihr bei der Vorstellung des Galaxy S25 live dabei

Diese Woche findet Samsungs erstes großes Event des Jahres statt, bei dem die Galaxy S25-Serie vorgestellt wird. Teaser und Leaks haben hohe Erwartungen geweckt. Wir verraten Euch, wie Ihr die Veranstaltung von zu Hause aus verfolgen könnt und was Euch neben den Flaggschiff-Smartphones erwartet.

Wie kann man das Samsung Galaxy Unpacked sehen?

Das Galaxy S25 Event findet am 22. Januar 2025 um 19 Uhr statt. Samsungs Unpacked wird in San Jose, Kalifornien, als persönliche Veranstaltung stattfinden. Wenn Ihr nicht dabei sein könnt, könnt Ihr Euch den Livestream auf Samsungs offiziellem YouTube-Kanal, der Website oder dem unten eingebetteten Video ansehen.

Galaxy Unpacked Vorbestellungsvorteile

Wie bei den vorherigen Unpacked-Events können sich Nutzer/innen auf der Samsung-Website registrieren, indem sie ihre Kontaktdaten angeben oder ein paar Fragen beantworten, um exklusive Vorteile für das kommende Galaxy-Event freizuschalten. Je nach Region könnt ihr Gutschriften erhalten, die Ihr beim Kauf eines Galaxy-Geräts einsetzen könnt, sobald die Vorbestellungen freigeschaltet werden.

In einigen Regionen ist eine kleine Anzahlungsgebühr erforderlich, um sich diese Vorteile zu sichern und noch mehr Guthaben für zukünftige Käufe freizuschalten. Kunden in anderen Regionen haben die Möglichkeit, an Verlosungen teilzunehmen, bei denen es weitere Gutscheine zu gewinnen gibt.

Unpacked 2025: Galaxy S25 und noch mehr KI

Leaks deuten darauf hin, dass sich die Galaxy S25-Serie auf KI und Leistungsverbesserungen konzentrieren wird. Mit dem Snapdragon 8 Elite-Prozessor erwartet Euch eine schnellere Verarbeitung, bessere Grafik und intelligenteres maschinelles Lernen, wobei Samsungs Galaxy AI und Googles Gemini AI für nahtlose plattformübergreifende Funktionen integriert werden.

Die Galaxy S25-Serie wird Gerüchten zufolge mit 12 GB Arbeitsspeicher (16 GB für das Ultra) ausgestattet sein und das kabellose Qi2-Laden für effizientes Aufladen unterstützen.

Die Kameras des S25 und S25 Plus werden nur geringfügig verbessert, aber das Ultra könnte mit 50 MP Periskop- und Ultraweitwinkelobjektiven ausgestattet sein. Die Designänderungen sind subtil, wobei das Ultra Gerüchten zufolge schlankere Ränder und einen runderen Look haben soll.

Zu den Farboptionen gehören Blau, Grün, Titan und mehr, wobei die Auswahl exklusiv für Online-Bestellungen gilt. Bleibt dran!

Galaxy S25 Slim, Galaxy Ring 2 und Galaxy XR: Was kommt noch?

Samsung könnte über die Galaxy S25-Serie hinaus noch weitere Überraschungen haben. Gerüchte deuten auf ein Galaxy S25 Slim hin, eine schlanke, 6 mm dünne Version des Flaggschiffs, die möglicherweise auf der Unpacked vorgestellt wird. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis auf den Markt kommen und könnte einige Funktionen für sein ultradünnes Design opfern.

Weitere mögliche Enthüllungen sind der Galaxy Ring 2, ein gesundheitsorientiertes Wearable mit verbessertem Tracking, und das Galaxy XR, ein Mixed-Reality-Gerät. Die Spekulationen reichen von Smart Glasses bis hin zu einem kompletten XR-Headset mit Googles neuem XR OS.