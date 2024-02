Neue Version der Samsung Galaxy Watch 4 geplant: Was erwartet uns?

Samsung hat die Galaxy Watch 4 (Test) im Jahr 2021 auf den Markt gebracht, was die Smartwatch mittlerweile veraltet erscheinen lässt. Dennoch ist sie bei vielen Fans nach wie vor beliebt, da sie im Vergleich zur neueren Galaxy Watch 5 oder der aktuellen Samsung Galaxy Watch 6 (Test ) günstiger ist. Es ist möglich, dass Samsung die Galaxy Watch 4 im Jahr 2024 neu auflegt, um die Fans der Uhr zufriedenzustellen. Wahrscheinlich wird sie mit einem schnelleren Prozessor und einem besseren Sensor ausgestattet sein, um dem Facelifting gerecht zu werden.

Laut dem zuverlässigen Tippgeber Roland Quandt, plant Samsung die Galaxy Watch 4 (2024) zusammen mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2024) in diesem Jahr erneut vorzustellen. Während dies für das Tablet nicht überraschend ist, da Samsung bereits 2022 mit dem ursprünglichen Galaxy Tab S6 Lite einen ähnlichen Schritt gemacht hat, wäre es für die Südkoreaner das erste Mal, dass sie eine Galaxy Watch neu auflegen.

Mögliche Änderungen der Galaxy Watch 4 (2024) und Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Leider gibt es außer der möglichen Rückkehr dieser Geräte keine weiteren Details. Ausgehend von den früheren Relaunch-Bemühungen des Unternehmens könnten sowohl die 2024er-Versionen der Galaxy Watch 4 (und Watch 4 Classic) als auch des Galaxy Tab S6 Lite mit einem neueren Chipsatz ausgestattet sein und wahrscheinlich auch mit den neuesten Betriebssystemen starten.

Die Galaxy Watch 4 (2024) könnte mit demselben Exynos-W930-Prozessor ausgestattet sein wie die Galaxy Watch 6, was sie zu einem interessanten Preis-Leistungs-Angebot machen würde. Außerdem könnte sie mit einem Temperatursensor ausgestattet werden, den es bisher nur bei der Samsung Galaxy Watch 5 (Test) und der Watch 6 gibt. Aber das sind natürlich erst einmal alles nur Spekulationen.

Samsungs Thermo Check App für Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 6 / © nextpit

Was das Design angeht, soll die Galaxy Watch 4 jedoch relativ unverändert gegenüber der ursprünglichen Galaxy-Watch-4-Serie bleiben. Es ist jedoch nicht bekannt, welche Änderungen am Äußeren des Galaxy Tab S6 Lite (2024) geplant sind, da das Galaxy Tab S6 Lite von 2022 das gleiche Design wie das Galaxy Tab S6 Lite von 2020 hatte.

Es gibt auch keine Informationen darüber, wann diese aktualisierten Galaxy Watch 4 und Galaxy Tab S6 Lite Modelle offiziell vorgestellt werden und wie viel sie kosten werden. Es wäre sinnvoll, wenn Samsung sie zu einem erschwinglicheren Preis als ihre älteren Modelle anbieten würde, da Samsung derzeit eine große Auswahl an leistungsfähigeren Geräten anbietet. Alles in allem also sehr viel Spekulation, sodass wir wohl auf erste Renderbilder hoffen müssen, um verbindlichere Informationen zu teilen.

Würdet Ihr Euch in diesem Jahr eine aktualisierte Galaxy Watch 4 oder Galaxy Tab S6 Lite kaufen? Welche Funktionen oder Eigenschaften würdet Ihr Euch von Samsung wünschen? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.