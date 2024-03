Die Ladezeiten des Samsung Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 versprechen nichts Gutes

Die gleiche langsame Ladegeschwindigkeit wie bei Samsungs faltbaren Smartphones

Wie aus der chinesischen 3C-Zertifizierung (via MySmartPrice) hervorgeht, haben das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 mit den Modellnummern SM-9560 bzw. SM-F7410 die Entwarnung der Behörde erhalten. Abgesehen von den Netzwerkdetails, die dem Antrag beigefügt sind, unterstützt das Gerät auch Samsungs 25-Watt-Reiseadapter EP-TA800, das gleiche Ladegerät, das auch für das Galaxy Z Fold 5 (Test) und Galaxy Z Flip 5 (Test) beworben wird.

Die kommenden faltbaren Geräte werden höchstwahrscheinlich mit einer Ladegeschwindigkeit von 25 Watt betrieben, die seit 2020 nicht mehr erhöht wurde. Basierend auf den bestehenden Spezifikationen kann der aktuelle Wert das Galaxy Z Fold 5 oder Flip 5 in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Das ist zwar immer noch bescheiden, aber im Vergleich zu anderen faltbaren Alternativen wie dem OnePlus Open (Test) mit 67 W liegt die Ladegeschwindigkeit sicherlich weit zurück.

Das OnePlus Open ist eines der faltbaren Premium-Smartphones mit einer Schnellladefunktion, die mit 67 Watt angegeben ist. / © nextpit

Zusätzlich zu den Ladedaten wurden auch die Akkus der beiden faltbaren Smartphones als mit einer Zertifizierung ausgestattet. Die jeweiligen Kapazitäten bleiben jedoch unbekannt. Gerüchten zufolge sollen das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 über größere Akkus verfügen als ihre Vorgänger.

Wichtige Änderungen beim Samsung Galaxy Z Fold 6 und Flip 6

Derzeit wird vermutet, dass das Galaxy Z Fold 6 mit einem Titanrahmen ähnlich dem Galaxy S24 Ultra (Test) und einem kastenförmigen Gehäuse mit breiteren Innen- und Außendisplays ausgestattet sein wird. Das Galaxy Z Flip 6 soll ein größeres Display mit einem verbesserten Scharnier haben.

Beide sollen von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy SoC angetrieben werden, obwohl es Berichte gibt, dass das Flip 6 in ausgewählten Regionen Flip 6 in ausgewählten Regionen von einem Exynos 2400 SoC angetrieben werden könnte.. Es gibt auch Gerüchte aus der Lieferkette, dass das Flip 6 in einer günstigeren SE- und einer höherwertigen Ultra-Variante auf den Markt kommen wird.

Es wird erwartet, dass Samsung sein nächstes Unpacked-Event irgendwann im Juli in Frankreich veranstaltet. Die Galaxy Watch 7-Serie und der Galaxy Ring dürften auf der gleichen Bühne wie die nächsten faltbaren Geräte des Unternehmens vorgestellt werden.

Denkt ihr, dass Unternehmen 45 W als Mindestladegeschwindigkeit für Smartphones vorschreiben sollten? Ist eine langsame Ladegeschwindigkeit für Euch ein Hindernis? Wir sind neugierig auf Eure Meinung.