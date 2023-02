Gardena Sileno City im Test: leiser Mähroboter für den Stadtgarten

Der Gardena Sileno City 600 richtet sich an Gartenbesitzer, die einen smarten und vor allem besonders leisen Mähroboter suchen. NextPit hat den autonomen Rasenmäher eine Saison lang Gras schneiden lassen und verrät Euch, wie sich der Sileno City im Test schlägt – und welche neue Funktion der Mähroboter 2023 per Update bekommen hat.

Den Gardena Sileno City gibt es in einer Vielzahl von Versionen. Als aktuelles Modell listet Gardena derzeit den Sileno City 600m2 für Stadtgärten mit einer Größe von – Überraschung – bis zu 600 m2. Außerdem gibt es den Mähroboter noch mit dem Namenszusatz "smart" als smart Sileno City für gut 200 Euro Aufpreis. Enthalten ist hier dann noch der Smart Gateway, der den Mähroboter in Gardenas smartes Gartensystem einbindet.

Einrichtung, Aufbau und Setup

Auch wenn das Funktionsprinzip auf den ersten Blick ähnlich scheint, ist ein Rasenmäherroboter doch deutlich aufwändiger einzurichten als ein Saugroboter. Beim Gardena Sileno City bedeutet das: Funkstation einrichten, Ladestation aufbauen und mehrere Kabel durch den Garten verlegen. Die Mühe lohnt sich allerdings.

Vorteile des Gardena Sileno City

Robustes System, wenn einmal eingerichtet

Detaillierte Anleitung und Schablonen im Lieferumfang

Überwiegend hochwertig verarbeitete Komponenten

Nachteile des Gardena Sileno City

Aufwändige und komplizierte Erstinstallation

Präzises Kabelziehen ist extrem wichtig

Pappschablone etwas wabbelig

Zugegeben, beim ersten Auspacken des Gardena Sileno City war ich etwas erschlagen. Im Lieferumfang finden sich nicht nur der funktional designte Roboter selbst und die Ladestation mitsamt Netzadapter. In der riesigen Kiste stecken auch eine Kabeltrommel, zahlreiche Erdnägel, diverse Klemmen und eine "Schnellstartanleitung", aus der man sich gefühlt auch ein Zelt bauen könnte.

Der Gardena Sileno City sieht schick aus und fühlt sich wertig an, wenngleich der Mähroboter zum Großteil aus Kunststoff besteht. / © NextPit

Los geht's mit dem Ziehen der diversen Kabel, die der Gardena Sileno City zur Orientierung nutzt. Da gibt es einmal das Begrenzungskabel, das dem Mähroboter verrät, wo sein Zuständigkeitsbereich endet. Das Begrenzungskabel startet bei der Station, zieht eine Schleife durch den Garten und endet wieder bei der Station. Und zweitens benötigt Ihr ein Leitkabel, das dem Mähroboter den Weg zurück zur Station verrät. Das Leitkabel startet am Begrenzungskabel gegenüber der Station und führt direkt zur Station.

Beide Kabel könnt Ihr wahlweise über oder unter der Erde verlegen. Für die oberirdische Verlegung findet Ihr im Karton einen dicken Sack Erdnägel. Um das Kabel so nah wie möglich an die Erde zu bringen und die Stolpergefahr zu minimieren, solltet Ihr das Gras vor dem Verlegen so kurz wie möglich mähen. Für die Verlegung unter der Erde müsst Ihr logischerweise eine Schaufel zur Hand nehmen.

Bis Ihr den Roboter und Euren Garten in der App findet, habt Ihr einen Brocken Arbeit vor Euch. / © NextPit

Wichtig ist an dieser Stelle, dass Ihr das Begrenzungskabel im richtigen Abstand zu den tatsächlichen Mähgrenzen verlegt. Der Sileno City fährt nämlich nicht mit dem Mähroboter-Rand bis ans Kabel heran, sondern mit der Gehäusemitte. Das Mäh-Messer unter dem Roboter wiederum hat ebenfalls wieder einen anderen Radius, den Ihr ebenfalls beachten solltet. Daraus ergeben sich die folgenden Abstände, in denen Ihr das Kabel verlegen solltet:

35 cm Abstand zu Hindernissen über einer Höhe von mehr als 5 cm

30 cm Abstand zu Hindernissen über einer Höhe von 1 bis 5 cm

10 cm Abstand zu Hindernissen über einer Höhe von weniger als 1 cm

Um das Kabel mit dem richtigen Abstand zu verlegen, ist im Lieferumfang ein Papp-Lineal enthalten. Klar, man nutzt es nur einmal, aber dennoch wäre mir Kunststoff hier lieber gewesen. Ist der Rasen leicht feucht, wird das Lineal schnell noch wabbeliger, und das Kabelziehen noch weniger spaßig. Einfach wird's dann mit dem Leitkabel: Hier müsst Ihr nur darauf achten, dass es wirklich ganz präzise von vorne auf die Station zu- und anschließend unter Ihr durchläuft. Im Test waren wir beim ersten Versuch zu ungenau, und der Mähroboter parkte schief ein und zerkratzte sich dabei an den Ladekontakten die Kunststoffoberseite.

Auf der Oberseite des Gardena Sileno City 600 gibt's einen großen Stop-Button, um den Roboter anzuhalten. / © NextPit

Zum Verbinden der Kabel mit der Station sind im Lieferumfang Kabelschuhe enthalten, die Ihr nach dem Abknipsen der Kabel auf der Rückseite der Ladestation einsteckt. Um das Leitkabel mit dem Begrenzungskabel zu verbinden, ist ebenfalls eine Klemme im Lieferumfang enthalten. Im Test des Gardena Sileno City hat das oberirdische Kabel-Verlegen mit den Erdnägeln etwa zwei Stunden gedauert, unterirdisch müsst Ihr entsprechend mehr Zeit einplanen.

Ist Euer Garten korrekt verkabelt, geht's optional an die Bridge, die die Brücke zwischen Eurem Mähroboter und Eurem WLAN schlägt – und es Euch ermöglich, den Mähroboter über die Gardena-App zu steuern. Grundsätzlich könnt Ihr den Sileno City auch komplett am Gerät bedienen, allerdings macht das wenig Spaß. Das Herstellen der Verbindung ist einfach: Ihr stöpselt die Bridge ein – idealerweise draußen an einer geschützten Stelle –, verbindet diese mit dem WLAN und anschließend den Mähroboter mit der Bridge. Das klappt im Test problemlos. Habt Ihr keine Bridge, klappt die Steuerung auch per Bluetooth, dann aber nur in unmittelbarer Nähe des Sileno City.