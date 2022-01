Garmin Fenix 7 vs. Fenix 6: Alle Vorteile des neuen Modells

Garmin hat nach wochenlangen Spekulationen und Teasern in den sozialen Medien gerade seine neue Fenix 7 Smartwatch-Serie angekündigt! Aber welche Vorteile bietet die neuen Serie? Und vor allem – was sind die wichtigsten Änderungen im Vergleich zu den Fenix 6-Modellen? Wir haben die beiden Smartwatch-Serien im Vergleich.

Am 18. Januar hat Garmin die neuen Modelle der Fenix-7-Serie vorgestellt. Darin enthalten sind die Modelle Fenix 7, Fenix 7X und Fenix 7S – jeweils in einer zusätzlichen Solar-Version. Dazu kommen weitere Möglichkeiten zur Materialwahl und in der Wahl der Armbänder – im nachfolgenden Vergleich versuchen wir aber, uns auf die neuen Features der Garmin Fenix 7 zu konzentrieren. Starten wir mit einer Tabelle:

Garmin Fenix 7 vs. Fenix 6 in aller Kürze

2022er Modell 2019er Modell Produkt Garmin Fenix 7 Garmin Fenix 6 Bild Material Gorilla-Glas, Saphirglas oder Power Glass

Edelstahl- oder Titanium-Lünette

Polymer-Gehäuse mit Metallabdeckung auf der Rückseite

Silikonarmband

Silikon-, Leder-, Stoff-, Wildleder- oder Metallband Gorilla-Glas, Saphirglas oder Power Glass

Lünette aus Edelstahl, kohlenstoffbeschichtetem Stahl oder Titan

Polymergehäuse mit Metallabdeckung auf der Rückseite

Silikon- oder Titaniumarmband

Silikon-, Leder-, Stoff-, Titan-, Nylon- oder Metallband Displaygröße und -auflösung 1,2'', 240 x 240 Pixel (42 mm Modell: 6S/7S)

1,3'', 260 x 260 Pixel (47 mm Modell: 6/7)

1,4'', 280 x 280 Pixel (51 mm Modell: 6X/7X) Display-Typ Transflektierendes MIP-LCD Wasserdichtigkeit 10 ATM Speicher 16 GB

32 GB (Sapphire-Modelle) 32 GB Gesundheitsüberwachung Herzfrequenz

Atmungsrate

Sauerstoffsättigung im Blut

Schlaf Herzfrequenz

Atmungsfrequenz

Sauerstoffsättigung im Blut

Schlaf Andere Sensoren GPS / Glonass / Galileo

Höhenmesser

Kompass

Gyroskop

Beschleunigungsmesser

Thermometer GPS / Glonass / Galileo

Höhenmesser

Kompass

Gyroskop

Beschleunigungsmesser

Thermometer Lebensdauer der Batterie

(normales Modell) 42 mm (7S):

- Smartwatch: Bis zu 11 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 38 Tage

- Nur GPS: Bis zu 37 Stunden



47 mm (7):

- Smartwatch: Bis zu 18 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 57 Tage

- Nur GPS: Bis zu 57 Stunden







42 mm (6S):

- Smartwatch: Bis zu 9 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 34 Tage

- Nur GPS: Bis zu 25 Stunden



47 mm (6):

- Smartwatch: Bis zu 14 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 48 Tage

- Nur GPS: Bis zu 36 Stunden



51 mm (6X):

- Smartwatch: Bis zu 21 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 80 Tage

- Nur GPS: Bis zu 60 Stunden Lebensdauer der Batterie

(Solarmodell, bei 3h/Tag im Freien mit 50000 Lux) 42 mm (7S):

- Smartwatch: Bis zu 14 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 87 Tage

- Nur GPS: Bis zu 46 Stunden



47 mm (7):

- Smartwatch: Bis zu 22 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 173 Tage

- Nur GPS: Bis zu 73 Stunden



51 mm (7X):

- Smartwatch: Bis zu 37 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 365+ Tage

- Nur GPS: Bis zu 122 Stunden 42 mm (6S):

- Smartwatch: Bis zu 10,5 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 59 Tage

- GPS: Bis zu 28 Stunden



47 mm (6):

- Smartwatch: Bis zu 16 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 80 Tage

- GPS: Bis zu 40 Stunden



51 mm (6X):

- Smartwatch: Bis zu 24 Tage

- Batteriesparmodus: Bis zu 120 Tage

- GPS: Bis zu 66 Stunden Angebote*

Garmin Fenix 7 vs. 6: Hardware und Sensoren

Obwohl Gerüchte darauf hindeuteten, dass die neue Fenix 7 Smartwatch einen EKG-Sensor haben würde, ist diese Funktion in der neuen Generation nicht verfügbar. Stattdessen bringt die Fenix 7 einige neue Software-Funktionen mit, darunter die Echtzeit-Synchronisation mit der Garmin Connect Mobile App (Android | iOS).

In Bezug auf die Hardware und die technischen Daten ist die willkommenste Änderung die längere Akkulaufzeit bei allen Modellen, die beim 7X Solar-Modell mit dem Batteriesparmodus schätzungsweise 1 Jahr+" erreicht.

Eine Verschlechterung bei der Fenix 7 ist die Reduzierung der Basisspeicheroption. Während alle Fenix 6-Modelle über 32 GB Speicherplatz verfügten, beginnt die Fenix 7-Linie mit 16 GB bei den regulären Modellen und bietet nur 32 GB bei den Sapphire Solar-Versionen.

Garmin Fenix 7 vs. Fenix 6: Modelle und Preise

Garmin Fenix 7 vs. Fenix 6: Design und Display

Die Fenix 7 ist in denselben Gesamtabmessungen erhältlich – 42, 47 und 51 mm (1,65', 1,85 und 2 Zoll') - mit leichten Änderungen in der Dicke der beiden kleineren Versionen. Auch die Bildschirmgrößen sind mit 1,2, 1,3 und 1,4 Zoll gleich, wobei die gleichen Auflösungen wie bei der Fenix 6-Serie verwendet werden: 240 x 240, 260 x 260 bzw. 280 x 280 Pixel für die MIP-transflektiven LC-Bildschirme.

Garmin hebt die neue Touchscreen-Schnittstelle der Fenix 7 hervor. Die Funktion ist in die verschiedenen Kartenfunktionen integriert, so dass der Benutzer beispielsweise Karten verschieben und vergrößern sowie mit anderen Funktionen auf dem Bildschirm interagieren kann.

Bei den Materialien hat Garmin die verschiedenen Materialkombinationen für die Fenix 7-Reihe (wenn auch nur ein wenig) vereinfacht: Titan ist nur noch für das Saphir-Solarmodell erhältlich, und die Option für die Lünette aus karbonbeschichtetem Stahl sowie das Titanarmband und die Armbänder der Fenix 7-Linie wurden entfernt:

Gorilla-Glas + Lünette aus Edelstahl

"Power-Glas" + Lünette aus Edelstahl (Solar-Modelle)

Saphirglas + Titanium-Lünette (Saphir-Solar-Modelle)

Das Gesamtdesign der Fenix 7 entspricht dem der vorherigen Generation / © Garmin

Abgesehen vom Touchscreen sind die Benutzeroberfläche und die Bedienung bei den Modellen Fenix 6 und 7 weitgehend identisch, mit fünf Haupttasten rund um die Lünette:

Start / Stopp

Zurück / Runde

Licht

Aufwärts / Menü

Nach unten

Im Großen und Ganzen werden sich bisherige Fenix-Besitzer mit dem neuen Modell wohlfühlen, denn die Anordnung der Tasten ist im Grunde seit der ersten Generation gleich geblieben.

Garmin Fenix 7 Eigenschaften

Neben der längeren Akkulaufzeit bietet die Fenix 7 noch mehr Funktionen. Darunter:

Der Connect IQ Store kann jetzt auf der Fenix 7 Smartwatch durchsucht werden und bietet Watch Faces, Apps und Widgets, ohne das Telefon zu benutzen.

HIIT-Workout: Neues Aktivitätsprofil.

Ausdauer in Echtzeit: Zur Vermeidung von Überanstrengung beim Laufen und Radfahren.

Recovery Time Advisor: Schätzt, wann der Besitzer für die nächste Aktivität wieder fit ist.

Up Ahead: Anzeige von Leistungskennzahlen, Zwischenzeiten und Kontrollpunkten in der Zukunft.

Visual Race Predictor: Schätzt Euer Tempo beim Laufen und zeigt einen Trend über die Zeit an.

LED-Blitzlicht (nur 7-fach): Das größere Modell verfügt auch über einen Multi-LED-Blitz, der bei Aktivitäten im Dunkeln helfen kann.

Multi-Band-GPS / GLONASS / GALILEO-Unterstützung (nur Sapphire): Verbesserte Positionsgenauigkeit von Navigationssatelliten.

Einige der neuen Funktionen der Fenix 7-Serie / © Garmin

Fazit

Auf den ersten Blick ist die Fenix 7 eine weitere diskrete Evolution der Multisport-Smartwatch von Garmin. Doch Änderungen wie der In-Watch-App-Store machen das Modell noch eigenständiger. Außerdem sind allein schon die verbesserte Akkulaufzeit und der Touchscreen ein interessantes Upgrade, vor allem für Besitzer der Vorgängermodelle.

Jetzt seid Ihr an der Reihe: Welche Smartwatch gefällt Euch in diesem Vergleich am besten? Garmin Fenix 7 oder Garmin Fenix 6? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit!