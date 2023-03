Garmin Forerunner 265 im Test: AMOLED Mio!

Design und Bedienung

Mit dem Wechsel von MIP auf AMOLED hat Garmin ein Alleinstellungsmerkmal seiner Forerunner-Smartwatch fallen gelassen! Die neue Anzeige leuchtet nun von selbst und ermöglicht eine Steuerung per Touch-Gesten. Neben der neuen Anzeige bleibt fast alles beim Alten – Euch erwartet also eine hochwertige Verarbeitung samt Gorilla Glas 3 vorm Display und Wasserschutz nach 5 ATM.

Gefällt:

Neues Touch-Display macht Bedienung ein wenig einfacher

Selbstleuchtendes Display besser ablesbar

In zwei Größen mit 42 und 46 Millimetern Gehäusedurchmesser erhältlich

Gefällt nicht:

MIP-Display hatte einen gewissen Charme

Displayschutz mit Gorilla Glas 3 nicht überragend

Farbenfrohes Design wirkt ein wenig billig (! Eigene Meinung !)

Die Design-Änderungen in der Forerunner 265 lösten nach dem Auspacken gemischte Gefühle in mir aus. Zwar ist die AMOLED-Anzeige hochwertig und sowohl auf dem Papier als auch im Alltag besser als etwa das MIP-Display der Forerunner 255 Music (zum Test). Allerdings waren die stromsparenden Displays der Forerunner-Reihe auch ein Alleinstellungsmerkmal, das vielen Garmin-Fans zusagte.

Die Garmin Forerunner 265 bietet jetzt ein AMOLED-Display. / © NextPit

Erfreulich ist allerdings, dass Garmin die Vorteile des neuen Displays so integriert, dass sich die Bedienung nicht allzu stark ändert. Bedeutet, Ihr könnt die Forerunner 265 noch immer zu 100 % über die Knöpfe rund um das Gehäuse bedienen. Die Touch-Steuerung ist dabei recht rudimentär – Ihr könnt etwa durch Menüs scrollen und Items auswählen sowie vom Watch-Face nach oben und unten durch Karten wischen. Garmin bleib also konsequent und hält an der vertikalen Steuerung vergangener Forerunner-Modelle fest. Nur eben mit dem Zusatz, dass Ihr "Up" und "Down" auch wischen könnt. Der Vorteil bleibt allerdings: Ihr könnt die Uhr komplett über die Buttons bedienen, also auch mit dicken Handschuhen.

Im getesteten 46-Millimeter-Modell misst die AMOLED-Anzeige 1,3 Zoll und bietet eine hohe Auflösung von 416 x 416 Pixeln. Zusammen mit der hohen Leuchtkraft der organischen OLED-Pixel ergibt sich eine fantastische Lesbarkeit in allen Alltagssituationen. Auch im direkten Sonnenschein konnte ich die Informationen vom Display ablesen.

Das neue AMOLED-Display überzeugt im Alltag. / © NextPit

Dass der Bildschirm lediglich mit Gorilla Glas 3 geschützt ist, finde ich angesichts des sehr hohen Preises von 499 Euro ziemlich ärgerlich. Ich gehe stark davon aus, dass die flache Oberseite der Forerunner bei längerer Nutzung eine Menge Kratzer ansammelt. Ein weiterer Nachteil ist zwar Geschmacksache, ich möchte ihn dennoch anbringen:

Die alternativen Armbänder sowie die Watchfaces der Forerunner 265 sind deutlich knalliger und farbenfroher als beim Vorgänger. Dieser Neon-Look lässt die fast 500 Euro teure Uhr meiner Meinung nach ein wenig billig aussehen. Sie erinnern mich allesamt an die knalligen G-Shock-Uhren, die sich in meiner Jugend großer Beliebtheit erfreuten. Und dieses Aussehen passt mir nicht so recht zu einem Hersteller wie Garmin.

Der Verschluss ist altbewährt und hält beim Sport perfekt. / © NextPit

Dieser ziemlich subjektiven Einschätzung müsst Ihr natürlich nicht zustimmen. Zugutehalten muss ich Garmin zudem, dass die Watchfaces allesamt modular angepasst werden könnten. Dadurch könnt Ihr Farben, Elemente und Design der Oberflächen mischen und Euch so eine Optik zusammenstellen, die Euch gefällt und die benötigten Informationen bietet. Klasse!