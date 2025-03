Eure neue Smartwatch soll nicht nur einiges drauf haben, sondern auch noch schick aussehen? Dafür hat Garmin die Lily 2 im Petto. Und bei MediaMarkt kommt Ihr jetzt mit einem sauberen Rabatt an das Modell. Mehr Infos gibt es hier.

Diese Smartwatch schlägt eine Brücke in Puncto Funktionalität und Optik. Die Garmin Lily 2 kommt mit einem dezenten Design und in zwei schlichten Farben daher. MediaMarkt reduziert das Wearable jetzt von 279,99 Euro auf 209 Euro. Wir verraten Euch außerdem, wie Ihr weitere 20 Euro sparen könnt.

Affiliate Angebot Garmin Lily 2 20 Euro Extra-Rabatt in der App!

Garmin Lily 2: Das kann die Smartwatch

Das 25,4 mm x 21,3 mm Display kommt mit einer Auflösung von 240 x 201 Pixeln daher. Dieses ist auf den ersten Blick nicht als solches erkennbar, sondern zeigt sich erst bei Aktivierung. Das Gehäuse besteht aus Metall und insgesamt ist das Design eher für schmalere Handgelenke ausgelegt. Das Modell von MediaMarkt ist mit einem Silikonarmband ausgestattet, sodass es sich auch zum Sport machen eignet. Dabei hat die Uhr Eure Gesundheits- und Fitnessdaten genau im Blick. Über 15 verschiedene Trainingsmodi wie Joggen oder Yoga überwachen Euer Work-out. Dank der Wasserdichtigkeit von bis zu 5 ATM könnt Ihr sie auch zum Schwimmen tragen.

Neben Sportdaten zeichnet die Lily 2 auf Wunsch ebenso Euren Schlaf auf. Obendrein bietet sie „Stress-Tracking“ an. Diese Funktion erkennt Euer Stresslevel, welches Ihr dann mithilfe von angeleiteten Atemübungen senken könnt. Wer möchte, kann hiermit auch den Menstruationszyklus tracken. Ihr verbindet die Watch übrigens einfach per Bluetooth mit iOS- oder Android-Smartphones. Im Smartwatch-Modus hält der Akku für bis zu fünf Tage. Lasst Euch aber von dem Begriff „Smartwatch“ nicht hinters Licht führen. Die Uhr empfängt zwar WhatsApp-Nachrichten, antworten könnt Ihr aber nur über vorgefertigte Satzteile. Außerdem ist hier kein Mikrofon verbaut, sodass Telefonieren ebenfalls nicht möglich ist.

Lohnt sich der Deal bei MediaMarkt?

Bei MediaMarkt ist die Uhr aktuell von 279,99 Euro (UVP) auf 209 Euro reduziert. Das ist schon mal ein ordentlicher Rabatt von 25 Prozent. Laut Preisvergleich ist das bereits das aktuell beste Angebot im Netz. Weitere 20 Euro spart Ihr Euch, wenn Ihr die kostenlose MediaMarkt-App downloadet.

Der Preis für die Uhr rauscht dann auf 189 Euro runter, was zwar nicht ganz dem Tiefstpreis entspricht, dennoch ist MediaMarkt damit rund 20 Euro günstiger als andere Händler – zumindest was die cremefarbene Variante angeht. Die Smartwatch in Lila gibt es bei Amazon für rund 183 Euro*. Allerdings ist dieses Modell Teil der Frühlingsangebote bei Amazon, sodass Ihr sie nur noch heute (31. März) zu diesem Preis abstauben könnt. Das Angebot von MediaMarkt gilt hingegen noch bis zum 7. April.

Affiliate Angebot Garmin Lily 2 20 Euro Extra-Rabatt in der App!

Was haltet Ihr von der Garmin Lily 2? Ist Euch die Optik bei einer Smartwatch wichtig oder soll sie einfach nur ihren Job erfüllen?