Neues von Garmin: Robuste Smartwatch für Extrem-Abenteurer

Wenn Ihr auf der Suche nach einer Smartwatch seid, die nicht nur funktional, sondern auch für echte Abenteuer konzipiert ist, hat Garmin etwas Neues für Euch: die tactix 8. Diese Multisport-Smartwatch vereint innovative Technologie mit einer Robustheit, die selbst den härtesten Bedingungen trotzt. Aber damit nicht genug – die tactix 8 bringt eine Fülle an Funktionen mit, die speziell für anspruchsvolle Sportler und Outdoor-Enthusiasten entwickelt wurden. Wir verraten Euch, was es mit der neuen Smartwatch von Garmin auf sich hat.

Design und Display – Robustheit trifft auf Eleganz

Die Garmin tactix 8 kommt in zwei Größen und einem AMOLED-Display, das für brillante Farben und hohe Kontraste sorgt. Alternativ steht auch eine Solar-Display-Option zur Verfügung, die die Akkulaufzeit erheblich verlängert. Im Smartwatch-Modus erreicht die Uhr mit dieser Technologie bis zu 48 Tage, während das AMOLED-Modell bis zu 29 Tage durchhält. Ihr müsst Euch also keine Sorgen machen, dass Euch beim nächsten Abenteuer der Saft ausgeht.

Zusätzlich sorgt die Titanium-Lünette und das kratzfeste Saphirglas dafür, dass die Uhr selbst in extremen Situationen standhält. Mit einer Wasserdichtigkeit bis zu 40 Metern seid Ihr für alle Arten von Wasseraktivitäten bestens gerüstet – sei es beim Tauchen oder im Schwimmbad.

Taktische Features für echte Abenteurer

Was die tactix 8 besonders macht, sind die speziellen Funktionen, die sie von anderen Smartwatches (Bestenliste) abhebt. Zum Beispiel die „Rucking“-Aktivität, die das Wandern oder Joggen mit einem Gewichtsrucksack umfasst. Diese Funktion gewinnt zunehmend an Popularität, nicht nur unter Fitness-Enthusiasten, sondern auch in militärischen Kreisen.

Die Garmin tactix 8 ist eine echte Abenteuer-Smartwatch / © Garmin

Ein weiteres Highlight ist die „Applied Ballistics“-Funktion, die es ermöglicht, Schüsse auf große Distanzen präzise zu berechnen. Hierbei werden Faktoren wie Wind, Temperatur und auch die Feuchtigkeit berücksichtigt. Zudem verfügt die Uhr über eine integrierte LED-Taschenlampe, einen speziellen Nachtsicht-Modus und viele weitere taktische Features, die Euch helfen, Eure Missionen erfolgreich zu gestalten.

Intelligente Navigation und Kartenmaterial

Die Garmin tactix 8 bietet umfangreiche Navigationseigenschaften. Mit Premium-Karteninhalten, die Satellitenbilder und optimierte topografische Karten umfassen, findet Ihr Euch auch in unbekanntem Terrain problemlos zurecht. Die Uhr zeigt nicht nur die Distanz bis zur nächsten Kreuzung, sondern gibt auch Informationen zu interessanten Orten entlang Eurer Route an. Ski- und Golfplatzdaten stehen Euch ebenfalls zur Verfügung, sodass Ihr bestens vorbereitet in jedes Abenteuer starten könnt.

Fitness-Tracking auf höchstem Niveau

Natürlich kommen auch die Fitness-Funktionen nicht zu kurz. Die tactix 8 überwacht ständig Euren Trainingszustand, physiologische Werte und gibt sogar Empfehlungen zur Erholungszeit. Bei Multisport-Aktivitäten wechselt die Uhr automatisch in den entsprechenden Modus, egal ob Ihr schwimmt, Rad fahrt oder lauft. Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafqualität, Stresslevel und Energiereserven – all diese Daten werden akribisch erfasst und ausgewertet. Sogar ein EKG lässt sich mit dieser Uhr erstellen, was sie zu einem umfassenden Gesundheitsmonitor macht.

Auch spannend: Smartwatches von Garmin im Vergleich

Preisklasse und Verfügbarkeit

Die Garmin tactix 8 ist natürlich nicht günstig. Die AMOLED-Variante ist wahlweise in 47 mm oder 51 mm erhältlich und kostet 1.399 Euro beziehungsweise 1.499 Euro. Die Solar-Variante wird nur im größeren Gehäuse für 1.499 Euro angeboten. Falls Ihr die Applied Ballistics Elite-Rechner-Funktion nutzen möchtet, müsst Ihr mit 1.699 Euro rechnen. Aber für die echten Abenteurer unter Euch, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen, sind diese Investitionen sicherlich gerechtfertigt. Ab dem 21. Februar könnt Ihr die Smartwatch direkt bei Garmin bestellen.