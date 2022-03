Genialer Mail-Trick: Unendlich viele Mail-Adressen mit einem Account

E-Mail-Trick ermöglicht das Anlegen weiterer Mail-Adressen ohne neuen Account

Dabei fügt Ihr lediglich "+XYZ" vor das @-Zeichen Eurer Mail-Adresse

Wohl nicht bei allen Providern möglich, Gmail ist allerdings dabei

Für unsere neueste Kaffeepause möchte ich Euch einen Kniff verraten, der nicht unbedingt etwas mit Smartphones zu tun hat. Denn ein Service-Mitarbeiter hat mich neulich ganz schön dumm dastehen lassen, als er mir als Technikjournalist diesen simplen Trick verriet. Zur Buchung zweier Tickets war es nötig, zwei E-Mail-Adressen anzulegen, und das war am Ende einfacher als zunächst gedacht.

Denn der Retter in der Not riet mir dazu, einfach "+XYZ" vor das @-Zeichen meiner E-Mail-Adresse zu schreiben. (Rückfrage in den Kommentaren: Die Anzahl der Buchstaben ist nicht auf drei begrenzt.) Anschließend kommt die Mail dann trotz geänderter Adresse in meinem E-Mail-Postfach an. Noch einmal anhand eines Beispiels:

Reguläre E-Mail-Adresse: maxmustermann@googlemail.com

Mail-Adresse mit Zusatz: maxmustermann+ben@googlemail.com

Rubens verriet mir gestern in der Redaktionssitzung, dass dieser Trick wohl nicht bei jedem E-Mail-Anbieter funktioniert. Ich nutze sowohl privat als auch beruflich Gmail und hier funktioniert das ganze reibungslos. Verratet mir gerne in den Kommentaren, ob der Trick bei Euch geklappt hat.

Spannende Anwendungsfälle dank Mail-Filtern

Stefan schlug gestern noch einen Anwendungsfall vor, der wirklich clever ist. Denn E-Mail-Programme und auch die Online-Suite von Gmail erlauben es Euch, intelligente Filter zu erstellen. Bestimmte Schlagwörter im Betreff oder festgelegte E-Mail-Adressen werden dadurch automatisch in den Spam-Ordner oder in einen beliebigen Ordner verschoben oder mit einem Begriff versehen.

In Gmail funktioniert dieser Trick reibungslos! / © NextPit

Eure eigene E-Mail-Adresse könnt Ihr also sehr gut zum Filtern von Mails nutzen. Denn wenn Ihr bei Corona-Testzentren zum Beispiel immer "+covid" angebt oder Newsletter immer mit "+news" abonniert, könnt Ihr die verschiedenen Mail-Quellen bequem im Mail-Programm filtern. Natürlich könnt Ihr Euch so auch eine Spam-Adresse einrichten.

Kanntet Ihr diese Möglichkeit, weitere Mail-Adressen zu erstellen, bereits? Teilt es mir in den Kommentaren mit!