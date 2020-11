Gewinner und Verlierer: Netflix wird teurer, Realme-Rekorde

Das Ende eines jeden Finanzquartals ist immer eine Erinnerung daran, wie unfassbar viel Reichtum die "Großen Vier" in den letzten zehn Jahren angehäuft haben.

Niemand wächst in der Branche so schnell wie die boomende Smartphone-Marke Realme, die bereits auf 50 Millionen verkaufte Geräte kommt. Die Marke gehört zur BBK-Electronics-Gruppe; unter dem gleichen Dach stecken also auch Oppo, OnePlus und Vivo.

Es ist kaum zu glauben, dass die Marke erst vor zwei Jahren geboren wurde. Der chinesische Hersteller wuchs alleine im 3. Quartal 2020 um 132%: "Realme wuchs zu einer der fünf oder sogar drei Top-Marken in seinen Schlüsselmärkten, darunter Indien, Indonesien, Bangladesch, die Philippinen und einige andere südostasiatische Länder", so Forschungsanalyst Abhilash Kumar bei Counterpoint.

To carry forward our legacy of providing you with #TechTrendsetter products has been our utmost priority. This #DareToLeap vision has helped us in becoming the World's Fastest Smartphone Brand to reach 50M in sales.

Thanks to you #1in50Million for being part of this journey. pic.twitter.com/vpbbwHjSqS