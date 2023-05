Google hat das Pixel Fold vor dem offiziellen Release enthüllt

Neben dem Video gibt es auch die Werbebotschaft "May The Fold Be With You guys" (Möge das Fold mit euch sein) und das offizielle Releasedatum des 10. Mai (Google I/O). Gleichzeitig ist das Pixel Fold im Google Store bereits als "Coming Soon" gelistet. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Google die Vorbestellung für das Pixel Fold direkt nach dem Event einläutet, aber der tatsächliche Versand soll nach Insiderwissen zufolge erst Ende dieses Monats, beziehungsweise Anfang Juni beginnen.

Zu den weiteren Merkmalen des faltbaren Pixels gehören ein 5,8 Zoll großer Außenbildschirm, ein 7,6 Zoll großes innenliegendes und faltbares Hauptdisplay, das von Samsung geliefert wird, eine Triple-Hauptkamera, ähnlich wie beim Pixel 7 Pro und der Tensor-G2-Prozessor unter der Haube. Was den Preis angeht, so wird vermutet, dass das Google Pixel Fold mit 1.799 Euro genauso viel kostet wie das Basismodell des Samsung Galaxy Z Fold.

