Google Pixel 6a und Buds mit O2-Vertrag nur 14,99 € monatlich!

Bei Deinhandy.de könnt Ihr Euch für kurze Zeit das Google Pixel 6a mit passendem O2-Mobilfunktarif und den Google Pixel A-Series zum kleinen Preis sichern. Gerade einmal 14,99 Euro monatlich müsst Ihr für das Gesamtpaket hinlegen. In unserem Artikel verraten wir Euch, ob sich der Deal lohnt oder Ihr hier zu viel bezahlt.

Das Google Pixel 6a rundete im vergangenen Jahr das Portfolio der Pixel-6-Reihe ab. Als kleinstes Modell der Serie erschien es am 21. Juli und eroberte gleich die Herzen vieler Google-Fans. Auch in unserer Auflistung der besten Smartphones bis 400 Euro beherrscht das Handy den Thron als "bestes Kamera-Smartphone". Bei Deinhandy.de gibt es das Smartphone aktuell mit den passenden Google Pixel Buds und einem Mobilfunktarif zum günstigen Preis.

Affiliate Angebot Google Pixel 6a

Denn beim Google Pixel 6a bekommt Ihr ordentlich Technik geboten. Das Gerät nutzt denselben Prozessor, der auch in den größeren Geschwister-Modellen zu finden ist und verfügt über eine Speicherkonfiguration von 6 GB RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher. Auch wenn die Kamera dezent schwächer ausfällt als beim teureren Google Pixel 6, kann der Midranger hier definitiv punkten. Die 12,2-MP-Haupt- und 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera sorgen für wirklich klare und schöne Aufnahmen. Warum meine Kollegin Camila so von dem kompakten Smartphone überzeugt war, erfahrt Ihr in Ihrem Test zum Google Pixel 6a.

Lohnt sich der Deinhandy.de-Deal überhaupt?

Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns vorab den Mobilfunktarif anschauen, den Ihr hier abschließt. Dabei handelt es sich um den o2 Blue All-In S mit 6 GB verfügbarem Datenvolumen. Dabei surft Ihr mit bis zu 50 MBit/s im 4G-Netz der Telefónica und bindet Euch für zwei Jahre an den Anbieter. Wie bereits erwähnt zahlt Ihr 14,99 Euro monatlich für das Gesamtbundle und noch einmal 4,95 Euro für das Pixel 6a und die Google Pixel Buds. Hinzu kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro.

Google-Pixel-Übersicht Eigenschaft Pixel-Deal Datenvolumen 6 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 4,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 404,70 Euro Reguläre Gerätekosten Google Pixel 6a – 328,99 Euro

Google Pixel Buds A-Series – 74,90 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,04 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr effektiv vier Cent monatlich für den Tarif obendrauf. Dementsprechend kostet Euch dieser nach der Mindestlaufzeit gerade einmal knapp einen Euro extra im Vergleich zu den Einzelpreisen, die Ihr gerade im Netz für das Google Pixel 6a und die Google Pixel Buds der A-Serie zahlen würdet. Preislich lohnt sich dieser Deal also definitiv, wenn Ihr auf der Suche nach einem top Mittelklasse-Smartphone seid.

Mehr Datenvolumen gefällig? Dann findet Ihr weitere Angebote in unserer o2-Tarifübersicht

Allerdings richtet sich dieser Deal eher an Leute, die mit 6 GB Datenvolumen auskommen. Leider ist dies recht gering, wenn Ihr viel unterwegs seid. Befindet Ihr Euch beispielsweise im Home-Office, ist das hier angebotene Inklusivvolumen mehr als ausreichend. Allerdings müsst Ihr auf 5G verzichten und die Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s eignet sich nur bedingt zum Herunterladen wirklich großer Dateien.

Was haltet Ihr von dem Deal? Reicht Euch ein geringes Datenvolumen oder bevorzugt Ihr Angebote mit deutlich mehr verfügbarem Inklusivvolumen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!