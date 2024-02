Google Pixel 8: Auf dieses Feature haben nasse Finger gewartet!

Google hat nicht immer sein Bestes getan, um kommende Pixel-Funktionen unter Verschluss zu halten, und gelegentlich tauchen immer wieder unveröffentlichte Dinge auf. Wie der Entwickler Mishaal Rahman aus dem neuesten Android 14 QPR3 (Quarterly Platform Release) Beta 1 Update für Entwickler und Tester herausgefunden hat, gibt es Codezeilen, die darauf hindeuten, dass eine aktualisierte Version von "Adaptive Touch" in der Entwicklung ist.

Die automatische Anpassung der Touchscreen-Empfindlichkeit

In der Software wird beschrieben, dass sich der Modus "automatisch an Eure Umgebung, Aktivitäten und Bildschirmschutz anpassen wird". Der Entwickler hat sogar erzwungen, dass die entsprechende Funktion, die sich in den Einstellungen des Displays im gleichen Abschnitt wie die bereits vorhandene adaptive Toucheinstellung befindet, angezeigt wird.

Abgesehen davon lässt sich aus diesen Codes und Einstellungen nicht viel herauslesen. Wir können uns aber vorstellen, dass Google die automatische Berührungsempfindlichkeit auch unter anderen Bedingungen unterstützt: Zum Beispiel, wenn Ihr Handschuhe tragt oder das Display nass ist. So könnte dann die Berührungsempfindlichkeit erhöht werden, wenn Handschuhe erkannt werden, während nasse Displays die Empfindlichkeit verringern könnten, um versehentliche Berührungen zu vermeiden.

Sowohl das Google Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro sind mit einem helleren Display ausgestattet, das Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz unterstützt. / © nextpit

Diese Display-Funktionen sind bei Android-Smartphones keineswegs brandneu. Viele Hersteller haben schon lange Features wie den Handschuh-Modus eingeführt. Im Fall von Google scheint es jedoch so, als würde das Unternehmen auf den Pixel-Geräten einen Schritt weiter gehen und automatisieren, wann die Funktion aktiviert werden soll oder nicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wann die Funktion auf den Pixel-Smartphones aktiviert wird oder welche Modelle diese neue adaptive Touch-Funktion erhalten. Nach allem, was wir bislang wissen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro (Test) zuerst unterstützt werden, da die Funktion bereits in das Duo integriert ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der neue Modus mit einigen Hardwarekomponenten verbunden ist, was bedeutet, dass ältere Modelle diese Funktion möglicherweise gar nicht erhalten.

Findet Ihr diese adaptive Touch-Funktion nützlich und wollt Ihr sie auch bei Geräten von Nicht-Google-OEMs einsetzen? Schreibt uns Eure Meinung dazu in die Kommentare.