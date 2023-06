Google Pixel 8 kommt wohl mit spannenden Kamera-Upgrades

Wenn Google seinen bisherigen Zeitplänen folgt, sollten das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen. Jetzt, wo lediglich noch ein paar Monate Zeit sind, tauchen weitere Details über das Smartphone-Duo auf. In einem neuen Bericht wird behauptet, dass die kommenden Pixel-Phones mit umfangreichen Bildverbesserungen ausgestattet sein werden.

Das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro, die wir im letzten Jahr ausführlich getestet haben, verwenden einen 50-MP-GN1-Image-Sensor von Samsung. Das ist derselbe Sensor, der auch im Google Pixel 6 (Pro) zum Einsatz kam. Im Vergleich zu anderen Kamera-Flaggschiffen eine recht alte Ausstattung.

Die Google Pixel 8 Kamera-Spezifikationen

Laut der Android Authority Redakteurin Kamila Wojciechowska, welche die Informationen wahrscheinlich von Google erhalten hat, wird die Pixel-8-Serie mit einer GN2-Kamera von Samsung vorgestellt werden. Der ISOCELL-Sensor ist nicht besonders neu, da er bereits 2021 eingeführt wurde. Allerdings hat der Image-Sensor einige bemerkenswerte Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgänger. So ist er größer und kann 30 Prozent mehr Licht einfangen, was wiederum in der Regel zu besseren Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen führt.

Ein weiterer Aspekt des 50-MP-GN2-Sensors ist die zusätzliche Unterstützung für 8K-Videoaufnahmen – eine Funktion, die bislang in keinem der Pixel-Modelle verfügbar ist. Der Sensor wird auch gestaffeltes HDR oder einen verwandten verbesserten Modus bieten, der die Unschärfe reduziert, wenn mehrere Aufnahmen zu einem einzigen HDR-Foto zusammengefügt werden. Dies wurde erstmals Ende 2022 in einem Leak entdeckt.

Ein angebliches Rendering des Google Pixel 8 Pro. / © OnLeaks | edit by NextPit

Google Pixel 8 Pro soll einen Temperatursensor bekommen

Außerdem spekulierte das Online-Magazin, dass Google ein Thermometer entlang des rückwärtigen Kameramoduls einbauen wird, welches exklusiv im Pixel 8 Pro und somit erstmalig in einem Pixel-Phone verbaut wäre. Derzeit gibt es noch keinen konkreten Anwendungsfall für das erwähnte Bauteil oder wie es in die Bildgebung integriert werden könnte, außer zur Messung der Umgebungstemperatur. Vielleicht bereitet Mountain View etwas vor, das mit der Nutzung im Smart Home zusammenhängt. Eventuell das Auslösen des Thermostats bei einem bestimmten Temperaturwert.

Zudem wird vermutet, dass das Google Pixel 8 Pro mit einer neuen 64-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera ausgestattet ist, die der Hauptkamera des Pixel 7a ähnelt, sowie von einem neuen ToF-Sensor (Time of Flight) Unterstützung erhält. Es ist davon auszugehen, dass die Pro-Variante keinen dieser Sensoren mit dem normalen Google Pixel 8 teilen wird.

Die Google Pixel 8 Prozessoren

Abgesehen von der Kamera wird das Google Pixel 8 und 8 Pro mit dem Custom-Tensor-G3-Chipsatz ausgestattet sein. Das SoC soll ein neues Nona-Core-Prozessor-Layout von 1+4+4 zusammen mit einem Mali-G715-Grafikprozessor bieten, der mit Raytracing kompatibel ist. Der primäre CPU-Kern wird von einem Cortex-X3 gesteuert, der mit maximalen 3,0 GHz getaktet ist.

Der integrierte Speicher ist ein UFS 4.0, der effizienter und schneller ist, als ein UFS 3.1. Diese Art von Speicher befindet sich auch im Samsung Galaxy S23 (Test) und im OnePlus 11 5G (Test).

Was haltet Ihr von den Kamera-Spezifikationen des Google Pixel 8 Pro? Würdet Ihr es Euch zulegen, wenn es diese Hardware bietet? Verratet uns doch Eure Antworten in den Kommentaren. Wir sind schon gespannt.