Google Pixel 8 Pro: Temperatursensor auf Fotos gesichtet

Das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro sind nur noch wenige Monate von ihrer offiziellen Präsentation entfernt. Demzufolge gibt es auch schon einiges an geleaktem Material der beiden Pixel-Phones. Nachdem erst gestern die möglichen Lade- und Akku-Spezifikationen enthüllt wurden, sind heute Live-Fotos des Pixel 8 Pro gesichtet worden, die den flachen Bildschirm und den angeblich neuen Temperatursensor zeigen.

Google Pixel 8 Pro mit geheimnisvollem Temperatursensor

In einem Reddit-Beitrag hat ein Nutzer angebliche Fotos eines Prototypen des Google Pixel 8 Pro geteilt, auf denen das Android-Smartphone zum ersten Mal in der Realität zu sehen ist. Wir erkennen auf der Vorderseite ein deutlich flacheres Panel, obwohl das Device augenscheinlich in einer Schutzhülle steckt. Dies bestätigt einen früheren Bericht vom letzten Monat, in dem von einem aktualisierten Display die Rede war. Außerdem gibt es die übliche Frontkamera in einem Punch-Hole-Design, oben mittig platziert. Auf der rechten Seite scheinen sich Tasten für die Lautstärke und dem Standby-, beziehungsweise Power-Button zu befinden.

Angebliche Live-Fotos des Google Pixel 8 Pro zeigen einen flachen Bildschirm und einen Thermo-Sensor. / © Reddit

Auf dem Bildschirm, auf dem sich das Gerät im Schnellstartmodus befindet, sind Details zu dem Codenamen "Husky" zu sehen, der in früheren Leaks erwähnt wurde. Zusätzlich gibt es laut Anzeige 12 GB LPDDR5 RAM und 128 GB internen Programmspeicher, obwohl es bei der offiziellen Vorstellung auch höhere Konfigurationen geben soll.

Auf der Rückseite des Google Pixel 8 Pro befindet sich im oberen Drittel, der über die linke bis zur rechten Seite positionierte Kamerabuckel mit einem ovalen Glasschutz für die Dreifachkamera. Gleichzeitig erkennen wir ganz auf der rechten Seite unter dem kreisrunden LED-Blitzlich einen unbekannten Sensor, bei dem es sich angeblich um das IR-, bzw. Infrarot-Thermometer handeln soll. Gegenwärtig gibt es noch keine konkrete Verwendung für ein solches Thermometer, außer dass es die Körpertemperatur des Nutzers messen kann.

Googles Pixel 7 Pro, Pixel 7 und Pixel 7a mit ihren Rückkameras. / © NextPit

Weiterhin sind die Ecken des Google Pixel 8 Pro im Vergleich zum Pixel 7 Pro (Test) deutlich runder. Das könnte auch beim kleineren Pixel 8 der Fall sein, was eine Abkehr von dem eher eckigen Formfaktor der jeweiligen Vorgänger darstellt.

Weitere Spezifikationen des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Abgesehen von dem neuen Display und dem Thermometer, werden das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro sofort mit Android 14 erscheinen und mit dem hauseigenem Tensor-G3-Chipsatz ausgestattet sein. Dieser SoC verfügt über einen Nona-Core-Prozessor und einer Mali-G715-GPU (Graphics Processing Unit) mit Raytracing-Unterstützung. Diese sollen eine bessere Energieeffizienz als der Tensor G2 im Pixel 7 (Pro) für eine längere Akkulaufzeit und eine bessere Leistung bieten.

Es wird erwartet, dass das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro im Oktober 2023 offiziell enthüllt werden. Es ist noch nicht bekannt, wie viel die beiden Android-Flaggschiffe kosten werden.

Meint Ihr, Mountain View sollte die Preise der aktuellen Pixel 7-Serie für die neuen Modelle beibehalten? Teile uns Eure Antworten gern in den Kommentaren mit.