Google Pixel 9: Der Tensor-G4-Prozessor wird wohl enttäuschen!

Während Google das Pixel 8 bereits am 4. Oktober ankündigen wird, tauchen jetzt bereits Details zum Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro auf, die im Herbst 2024 erscheinen werden. Diese geben vor allem Einblicke in den hauseigenen Tensor-G4-Prozessor, der in enger Zusammenarbeit mit Samsung gefertigt wird. Dieser Chipsatz für Googles Flaggschiff-Smartphones soll laut aktuellen Informationen nur einen kleinen Geschwindigkeitsschub gegenüber dem Tensor-G3-SoC, im Pixel 8 und Pixel 8 Pro erzielen.