In der Vergangenheit nutzte Google üblicherweise die I/O-Bühne im Mai, um Updates für seine Einsteiger-Smartphones anzukündigen. Bereits 2024 war das anders: Das Pixel 8a kam 2024 zwar im Mai, allerdings gut eine Woche vor der Google-Entwicklerkonferenz. Und das Pixel 9a? Startet einfach zwei Monate früher. Das passt auf jeden Fall zur radikalen Design-Veränderung.

Das sogenannte "Visor"-Design, das die Pixel-Serie seit den Modellen Pixel 6 und 6 Pro – die ersten Handys mit einem hauseigenen Tensor-Chip – kennzeichnete, ist verschwunden. Anstelle des durchgezogenen Balkens hat das Pixel 9a jetzt wieder eine Kamerainsel, die fast bündig mit der Rückseite des Telefons abschließt.

Das Pixel 9a hat wie seine Vorgängermodelle eine Dual-Kamera. / © Google

Um einen schlankeren Kamerabuckel zu erreichen, ohne die Dicke des Telefons zu beeinträchtigen, hat Google einige Änderungen an der Kamerahardware vorgenommen. Während das Pixel 8a und 7a eine 64-Megapixel-Hauptkamera mit einem 1/1,73''-Sensor verwendeten, setzt das neue Pixel 9a auf eine einfachere 48-MP-Kamera mit einem kleineren 1/2''-Sensor. Das überrascht, war doch die Kamera immer DIE große Stärke der Pixel-Smartphones.

Die Verwendung eines kompakteren Sensors erlaubt ein das flachere Objektiv, hat aber den Nachteil, dass weniger Licht erfasst wird. Google versucht, das beim Pixel 9a durch ein "helleres" Objektiv mit einer Blende von f/1,7 (gegenüber f/1,89 beim 8a) auszugleichen – aber es bleibt abzuwarten, ob das Pixel 9a bei der Bildqualität mit seinem Vorgänger mithalten kann, gerade bei schlechten Lichtverhältnissen.

Was die anderen Kameras angeht, so gibt es eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die in etwa derjenigen der vorherigen Pixel-Einstiegsmodelle entspricht – dasselbe gilt für die 13-MP-Selfie-Kamera.

Das Pixel 9a wird in vier Farben erhältlich sein. / © Google

Das Gehäuse des Google Pixel 9a misst 15,5 × 7,3 × 0,8 cm und ist damit etwas höher und breiter als das Pixel 8a, während es die gleiche Dicke hat. Das Telefon ist nach IP68 staub- und wasserdicht, was eine kleine Verbesserung gegenüber IP67 bei den Vorgängermodellen darstellt. Google wirbt mit der Verwendung von "mindestens 23 % recycelten Materialien auf Basis des Produktgewichts", darunter 100 % recyceltes Material für das Aluminiumgehäuse.

Ein Teil der Erklärung für die größeren Abmessungen ist die Verwendung eines größeren Displays: Das OLED-Panel hat eine Diagonale von 6,3 Zoll und löst Full HD+ auf. Das Display hat außerdem eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, kann aber nur auf 60 Hz gedrosselt werden, um Strom zu sparen.

Google verlangt für das Pixel 9a den gleichen Preis wie für das Pixel 8a (549 Euro). / © Google

Die Hardware unter der Haube bringt das erwartete Prozessor-Upgrade auf den gleichen Tensor G4, der auch in den Pixel-9-Smartphones verwendet wird. Die Speicheroptionen sind jedoch die gleichen wie beim 8a: 8 GB LPDDR5x RAM und die Wahl zwischen 128 oder 256 GB UFS-Speicher.

Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die RAM-Kapazität auf die KI-Funktionen des Pixel 9a auswirkt, zumal das Telefon mit Android 15 auf den Markt kommen wird. KI-Datensätze sind notorisch RAM-hungrig und die letzten Produktaktualisierungen haben sowohl Google als auch Apple dazu gebracht, den Mindestspeicher ihrer Geräte zu erhöhen. Google verspricht sieben Jahre Betriebssystem-Upgrades und Sicherheitsupdates.

Google Pixel 9a: Spezifikationen & Vergleich mit Pixel 8a

Googles Mittelklasse-Geräte im Vergleich Produkt Google Pixel 9a Google Pixel 8a Bild Anzeige 6,3-Zoll-OLED

2424 × 1080 Pixel

120 Hz 6,1-Zoll-OLED

2400 × 1080 Pixel

120 Hz SoC Google Tensor G4 Google Tensor G3 Speicher 8 GB RAM

128 / 256 GB Speicher

Keine Speichererweiterung 8 GB LPDDR5x RAM

128 / 256 GB UFS 3.1-Speicher

Keine Speichererweiterung OS Android 15

Sieben Android-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Android 14

Sieben Android-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 48 MP, f/1.7, OIS, 1/2''-Sensor

Ultraweitwinkel: 13 MP, f/2.2, 1/3.1'' Sensor Hauptkamera: 64 MP, f/1,89, OIS, 1/1,73''-Sensor

Ultraweitwinkel: 13 MP, f/2.2, 1/3,2''-Sensor Selfie-Kamera 13 MP, f/2.2 13 MP, f/2.2 Akku 5.100 mAh

23 W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden 4.492 mAh

18 W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC IP-Zertifizierung IP68 IP67 Abmessungen und Gewicht 154,7 × 73,3 × 8,9 mm, 185,9 g 152,1 × 72,7 × 8,9 mm, 188 g

Google wirbt mit einer Akkulaufzeit von "30+ Stunden" für das Pixel 9a, das von einem 5.100-mAh-Akku angetrieben wird (mehr als 10 % größer als das Pixel 8a). Was das Aufladen angeht, ist das Pixel 9a weit davon entfernt, Rekorde zu brechen. Es kann mit 23 W kabelgebunden aufgeladen werden, bietet aber auch kabelloses Aufladen (ohne Magnete).

Die Preise für das Pixel 9a beginnen wie beim 8a bei 549 Euro, anders als sonst üblich wird der Verkauf allerdings nicht sofort starten sondern erst im April. Sobald uns ein genaueres Datum vorliegt, lest Ihr davon auf nextpit.de.