Auch das Google Pixel Fold bekommt ein DIY-Reparatur-Kit von iFixit

Um nicht hinter namhaften Herstellern wie Samsung und Apple zurückzubleiben, bietet Google seit letztem Jahr auch ein Selbstreparatur-Programm für seine Pixel-Geräte an. Offenbar weitet Mountain View dieses Programm auf das kürzlich erschienene Google Pixel Fold (Test) aus. Damit ist das Gerät das erste faltbare Smartphone , das von dem DIY-Service unterstützt wird.

Lest auch: Das Google Pixel Fold im ersten Praxistest

Erstes DIY-Reparatur-Kit für ein Foldable

Obwohl Samsung schon seit Jahren faltbare Smartphones herstellt, war das Unternehmen bis heute nicht in der Lage, eine DIY-Reparatur-Kit für solche Geräte anzubieten. Das könnte daran liegen, dass der Herstellungsprozess dieser Geräte im Vergleich zu einem regulären Android-Smartphone sehr komplex ist.

Google DIY-Reparatur-Kit / © iFixit

Google ist den Südkoreanern offenbar einen Schritt voraus und plant, das Pixel Fold mit seinem Selbstreparatur-Programm gemeinsam mit iFixit zu unterstützen. Das bestätigte jetzt ein Google-Sprecher gegenüber den Kollegen von 9to5Google und plant, den Service noch in diesem Jahr einzuführen. Einen genauen Termin für das DIY-Reparatur-Kit gibt es aktuell noch nicht.

Ähnlich wie bei der aktuellen Pixel Repair Initiative wird Google mit iFixit zusammenarbeiten. iFixit wird die Ersatzteile, zu denen möglicherweise auch Akku und Anschlüsse gehören, sowie die erforderlichen Werkzeugsätze und Anleitungen auf seiner Website bereitstellen. Es bleibt unklar, unter welchen Bedingungen beschädigte Bildschirme und Glasscheiben repariert werden können, da dies die zerbrechlichsten Komponenten eines faltbaren Geräts sind.

Wie ein Schmetterling, der seine Flügel entfaltet, gibt das Pixel Fold beim Aufklappen einen großzügigen 7,6-Zoll-Bildschirm frei. / © nextpit

Zusätzlich zum Selbstreparatur-Programm hat Google angekündigt, dass es im Rahmen seiner "Preferred Care Initiative" eine erweiterte Garantie für Pixel-Fold-Geräte anbieten wird, deren Garantiezeit abgelaufen ist. Dieser Plan wird in Form eines monatlichen Abonnements oder einer einmaligen Zahlung angeboten, während kaputte Teile gegen eine bestimmte Gebühr repariert oder ersetzt werden können. Die Kunden können ihr Gerät entweder vorbeibringen oder per Post einschicken.

Das DIY-Reparatur-Kit von iFixit ist derzeit in den meisten Ländern und Regionen verfügbar, in denen die Pixel-Geräte verkauft werden. Dazu gehören unter anderem die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und ausgewählte Regionen in Europa.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Zur Geräte-Datenbank

Seid Ihr bereit, ein faltbares Smartphone zu reparieren, wenn Ihr Anleitungen und Werkzeuge zur Verfügung gestellt bekommt? Haltet Ihr es dagegen für besser, es zu einem Servicecenter zu schicken? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.