Wem das OnePlus 12 zu teuer ist, sollte schnell bei TradingShenzhen vorbeischauen. Hier bekommt Ihr die 512-GB-Variante des aktuellen Flaggschiffs für gerade einmal 667 Euro, wodurch Ihr im Vergleich zu hiesigen Händlern über 200 Euro sparen könnt. Zudem gab es das Smartphone bisher noch nicht günstiger. Grund genug also, dass wir uns den Deal einmal näher für Euch anschauen.

Mit dem OnePlus 12 ist der Hersteller mit einem großen Paukenschlag wieder in Deutschland angekommen. Das Smartphone bietet nicht nur eine unglaublich solide Leistung, sondern kann vor allem mit der Kamera und dem schönen Display punkten. Allerdings liegt der Preis für die Version mit 16 GB RAM derzeit bei 885 Euro. Ist Euch das zu viel, solltet Ihr bei TradingShenzhen vorbeischauen. Auf dem chinesischen Online-Marktplatz zahlt Ihr nämlich nur noch 667 Euro.

Ein Flaggschiff, das den Namen verdient — OnePlus 12 im Kurz-Check

Das OnePlus 12 hat in unserem Test 4,5 von 5 möglichen Sternen erhalten. Grund hierfür waren unter anderem die gute Verarbeitungsqualität. das herausragende 6,82-Zoll-Display mit variabler Bildwiederholrate, die ausgezeichnete Leistung des Snapdragon 8 Gen 3 und die Vielseitigkeit der Kamera. Bei letzterer setzt der Hersteller auf ein Triple-Modul, das aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 48-Ultra-Weitwinkelkamera und einer 64-MP-Telekamera (!) besteht.

Das Hauptkameramodul des OnePlus 12 ähnelt mit seinen Angaben zu Blende und Brennweite einem klassischen Kameraobjektiv. / © nextpit

Auch der 5.400-mAh-Akku konnte den ganzen Tag laufen und lässt sich mit bis zu 50 W sogar kabellos aufladen. Allerdings gibt es hier auch Abzüge in der B-Note. Denn Innovativ ist das OnePlus 12 nicht wirklich. Auch der sperrige Ladeadapter und die große Ähnlichkeit zu Oppo-Geräten sind eher negativ anzusehen. Dennoch gilt, dass OnePlus mit dem aktuellen Flaggschiff (fast) alles richtig gemacht hat, denn Euch erwarten hier auch vier Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches.

Das Angebot zum OnePlus 12 im Überblick

Das Oneplus 12 mit 16 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher kostet Euch bei diesem Deal nur 667 Euro. Der nächstbeste Preis findet sich bei Proshop, allerdings zahlt Ihr hier mindestens 885 Euro für das Flaggschiff. Mit dem Gutschein "ZYDSJFM6" spart Ihr bei TradingShenzhen sogar noch einmal 10 Euro, wodurch die anfallenden Versandkosten in Höhe von 16 Euro nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen. Somit kommt Ihr auf ein Gesamtpreis von 673 Euro und liegt über 200 Euro unter dem aktuellen Bestpreis in Deutschland.

Der Versand des Smartphones dauert in der Regel ca. eine Woche. Leider ist unklar, ob das Gerät aus einem europäischen Lager verschickt wird. Der Händler bietet aber ohnehin nur "Global Priority" als Versandart an, wodurch die Einfuhrumsatzsteuer entfällt. Weitere Informationen hierzu bekommt Ihr auf der Zoll-Seite von TradingShenzhen. Doch selbst mit anfallenden Zollgebühren würdet Ihr bei diesem Deal noch deutlich unter deutschen Angeboten liegen.

Möchtet Ihr Euch also ein neues Flaggschiff zulegen, benötigt aber keinen Tarif, ist dieser Deal wirklich spannend. Gerade dann, wenn Ihr ohnehin schon Oneplus verfallen seid, solltet Ihr jetzt schnell bei TradingShenzhen vorbeischauen. Bedenkt allerdings, dass es sich um die chinesische Version des Smartphones handelt, das jedoch mit einem europäischen Betriebssystem arbeitet und Ihr zudem einen gratis Ladeadapter für hiesige Steckdosen erhaltet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits ein Smartphone bei TradingShenzhen gekauft? Teilt uns Eure Erfahrung in den Kommentaren mit!