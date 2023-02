handyvertrag.de Sparoffensive: 50 GB Datenvolumen für 19,99 € und mehr!

Bei handyvertrag.de kommen Fans von günstigen Mobilfunktarifen aktuell voll auf Ihre Kosten. Denn der Anbieter senkt die Preise für seine Tarife und erhöht das monatliche Datenvolumen deutlich. Entscheidet Ihr Euch zudem für eine Laufzeit von 24 Monaten, entfällt hier auch der Bereitstellungspreis. Ob sich die Deals lohnen, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Gerade bei Handytarifen fallen uns immer wieder Punkte auf, die es zu bemängeln gilt. Sei es nun ein sehr geringes Datenvolumen, eine unterirdische Bandbreite oder unnötig hohe Gebühren. Aufgrund der geringen monatlichen Kosten greifen viele daher gerne zu Discount-Tarifen. Seid Ihr allerdings aktuell auf der Suche nach viel Datenvolumen zum kleinen Preis, könnten Euch die Deals von handyvertrag.de durchaus zusagen. Denn hier gibt es aktuell beispielsweise 50 GB Inklusivvolumen für gerade einmal 19,99 Euro monatlich,.

Affiliate Angebot handyvertrag.de

Gerade spart Ihr allerdings nicht nur beim größten Mobilfunktarif richtig Geld. Denn der Anbieter hat seine Flatrates reduziert und gleichzeitig das Datenvolumen ordentlich aufgestockt. Wollt Ihr beispielsweise lieber etwas weniger zahlen, gibt es gerade den Touchdown-Deal, bei dem Ihr 18 GB statt 8 GB Inklusivvolumen im Monat zur Verfügung habt und nur 9,99 Euro anstatt der üblichen 13,99 Euro monatlich bezahlen müsst.

Lohnen sich die Tarifangebote von handyvertrag.de?

Der Tarifanbieter handyvertrag.de zählt, wie viele andere Discount-Anbieter, zur Drillisch-Group. Das bedeutet, dass Ihr Euch hier im Netz der Teléfonica befindet und auf geringe Preise vertrauen könnt. Gleichzeitig nutzt habt Ihr Zugang zum 4G-Mobilfunkstandard und surft mit maximal 50 MBit/s im Internet. Zusätzlich könnt Ihr bei der Tariflaufzeit entscheiden, ob Ihr Euch nur monatlich an das Unternehmen binden wollt oder den Tarif direkt für 24 Monate in Anspruch nehmt. In unserer Tarif-Check-Tabelle gibt es alle Details zu den Angeboten für Euch!

handyvertrag.de-Übersicht Eigenschaft LTE All 5GB LTE All 8GB LTE All 10GB LTE All 50GB Netz Teléfonica Teléfonica Teléfonica Teléfonica Datenvolumen 5 GB 7 GB 8 GB 18 GB 10 GB 25 GB 50 GB Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 5G Nein Nein Nein Nein Mindestlaufzeit Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro 5,99 Euro 13,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 12,99 Euro 29,99 Euro 19,99 Euro Anschlussgebühr (24 Monate) 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 163,75 Euro 259,75 Euro 331,75 Euro 499,75 Euro Zum Tarif Zum Tarif Zum Tarif Zum Tarif

Auch wenn sich bei der 50-GB-Variante das Datenvolumen nicht erhöht hat, sinkt der Preis hier dennoch beachtlich. So zahlt Ihr hier aktuell 10 Euro weniger pro Monat im Vergleich zu den normalen Kosten. Auch bei den anderen Tarifen könnt Ihr hier etwas sparen, allerdings nicht so viel wie beim "LTE All 50 GB". Dafür erhöht sich hier das Datenvolumen teilweise deutlich.

Passend dazu: Weitere günstige Tarife gibt's in unserer PremiumSIM-Tarifübersicht

Leider habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz der Teléfonica und müsst mit einer Download-Bandbreite von 50 MBit/s auskommen. Allerdings sollte Euch das definitiv ausreichen, wenn Ihr nicht gerade vorhabt große Online-Turniere auszutragen. Für den Alltag ist dieser Tarif also perfekt, vor allem dann, wenn Ihr viel unterwegs seid und das Smartphone nur schwer aus der Hand legen könnt.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist ein interessanter Tarif für Euch dabei? Habt Ihr schon Erfahrungen mit den Drillisch-Angeboten sammeln können? Teilt es uns in den Kommentaren mit!