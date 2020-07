Happy Plugs Air 1 Plus: True-Wireless-Kopfhörer für 99 Euro im Test

Die Air 1 Plus sind die bereits fünfte Generation True-Wireless-Kopfhörer der schwedischen Audiomarke Happy Plugs. Das Interessante an diesen Kopfhörern ist, dass sie wahlweise mit weichen In-Ear-Silikontips verfügbar sind oder im starren Design kommen. Ich habe mir beide Varianten angehört, um zu checken, wie die Stockholmer Kopfhörer im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden.

Stil über Haltbarkeit

Happy Plugs hat bei seinen neuen In-Ear-Kopfhörern ein klassisches Design im AirPod-Stil mit einem Schaft gewählt. Der Schaft ist eher als ein ovales Rohr als ein echter Zylinder anzusehen. Die Spitzen des Schaftes weisen dabei Designakzente auf, die auf die Ohrhörer und das Gehäuse abgestimmt sind. Die schwarzen, altrosanen oder weißen Optionen kommen im klassischen, fast minimalistischen Design daher. Die Varianten im Marmor- und Gold-Stil dagegen sind eher ein Fall für die Extrovertierten da draußen.

Das Etui ist mit 69 x 54 x 23 mm sehr kompakt und findet in jeder Hosen- oder Jackentasche Platz, ohne größere Wölbungen zu verursachen. An der Seite des Cases befinden sich der USB-C-Anschluss zum Aufladen und die vier LEDs zur Anzeige des Akkustands. Über das Ladecase kann ich nicht meckern. Es mag nicht so solide oder gut verarbeitet sein wie einige Konkurrenten, und der Deckel rastet nicht so solide ein wie bei den Cambridge Audio Melomania 1. Aber für den täglichen Gebrauch geht die Qualität schon in Ordnung.

Das Ladecase ist sehr kompakt. / © NextPit

Eine verblüffende Designentscheidung betrifft die Verpackung. Die Air 1 Plus kommen in einer durchsichtigen Kunststoffbox. Damit alles an seinem Platz bleibt und während des Transports auch gut aussieht, wird die Box selbst mit einer klebrigen, leimähnlichen Substanz in der Kunststoffform gehalten. Das bedeutet, dass auf der gesamten Rückseite Kleber zurückbleibt. Er lässt sich zwar mit etwas Seife und Wasser entfernen. Aber es ist nicht gerade eine schöne Erfahrung beim Auspacken, nachdem man gerade 99 Euro für ein Produkt bezahlt hat.

Die generelle Verarbeitungsqualität ist in angesichts des Preispunktes ebenfalls eine kleine Enttäuschung. Ich würde erwarten, dass sich der Kunststoff für den Preis etwas hochwertiger anfühlt. Das Positive daran ist, dass die Kopfhörer und das Gehäuse sehr leicht sind (3,75 g für jeden Ohrhörer, 47 g für das Gehäuse). Ich allerdings eine solidere Qualität bevorzugen, auch wenn die Waage dann ein paar Gramm mehr anzeigt.