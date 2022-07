Haylou PurFree BC01 ausprobiert: Lässt Bens Birne beben

Die Haylou PurFree BC01 sind Knochenschall-Kopfhörer! Damit steckt Ihr Euch nicht etwa Stöpsel in die Ohren oder legt eine Ohrmuschel darauf, der Klang wird einfach über Euren Schädelknochen übertragen. Der Vorteil: Eure Gehörgänge bleiben frei und Ihr könnt auf dem Fahrrad oder beim Spazieren noch immer Umgebungsgeräusche hören. Ob die Kopfhörer im Alltag überzeugen, lest Ihr im Hands-On.

Die Steuerung funktioniert übrigens über drei echte Knöpfe – zwei am rechten Ohr und ein Multifunktionsknopf am linken. Über dieses Setup steuert Ihr alle Funktionen. Dass Hersteller Haylou auf kapazitive Oberflächen verzichtet, ist aus einem Grund genial: Beim Schwimmen gibt es keine Fehlangaben. Dadurch und dank der hohen Wasserdichtigkeit werden die Haylou PurFree BC01 zu guten "Wasserkopfhörern".

Deutlich störender ist, dass der Nackenbügel trotz flexiblem Material recht starr ist. Wollt Ihr Euch beim Musikhören hinlegen oder an ein Sofa anlehnen, verrutscht der Haylou und der Klang geht nahezu ganz verloren. Das Gestell wird beim Tragen von Fahrradhelmen zum Störfaktor, da diese sich auch an Eurem Hinterkopf festhalten. Mit ein bisschen Rumprobieren findet Ihr dabei eine gute Position.

Klangqualität

Das Klangbild von Knochenschall-Kopfhörern ist nicht mit herkömmlichen Kopfhörern vergleichbar. Denn der Klang wird über Euren Schädelknochen direkt in Euer Ohr getragen. Die Vorteile dabei: es gibt sehr wenig Sound-Bleeding und Eure Ohren können Umgebungsgeräusche und Gespräche wahrnehmen. Der Nachteil: Naja, der Klang! 😕

Gefällt:

Wenig Sound-Bleeding (oder "Eure Mitbahnfahrer werden nicht gestört")

Super für Podcasts beim Radfahren!

Gefällt nicht:

Dünner Klang ohne Bässe

Führen auf Dauer zu Kopfschmerzen

Klang wird mit mitgelieferten Ohrstöpseln kaum besser

Habt Ihr einmal die Chance, Knochenschall-Kopfhörer auszuprobieren, solltet Ihr das wie folgt tun: macht erst Musik an und setzt sie dann auf die Ohren. So bekommt Ihr einen gewissen Wow-Effekt, da die Musik plötzlich aus dem Nichts in Euren Kopf dring. Der Wow-Effekt hält aber leider nicht lange an, denn das Klangbild ist deutlich schlechter als bei herkömmlichen Kopfhörern.

Der Multifunktionsbutton sitzt am linken Ohr. / © NextPit

Mit dünnen Bässen und einem insgesamt recht unsauberen Klangbild überzeugen die Haylou PurFree BC01 während konzentrierter Musikhör-Sessions nicht. Daran ändern auch die mitgelieferten Ohrstöpsel nichts. Hersteller Haylou empfiehlt, damit Umgebungsgeräusche auszublenden. Der Klang ist beim genauen Hinhören aber nervig und hier empfehle ich den Zukauf günstiger In-Ear-Kopfhörer.

Beim längeren Tragen im Büro habe ich zudem Kopfschmerzen bekommen. Eine Mischung aus der recht lauten Umgebung und den Vibrationen, die die PurFree BC01 an meinen Kopf senden. Dabei waren vor allem Systemsounds der Kopfhörer oder meines MacBooks schmerzhaft, da punktuell und dröhnend.

Ohrstöpsel gibt's dazu! / © NextPit

Gute Erfahrungen hatte ich hingegeben beim Fahrradfahren. Ein Podcast klang dabei natürlich und ließ genug Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr übrig. Hier hatte ich lediglich mit den innovativen Sony LinkBuds bessere Erfahrungen, die im Ohr sitzen und mit einem Loch im Treiber ausgestattet sind.