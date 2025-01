Die Bedeutung von HDMI in der Unterhaltungselektronik

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil aller modernen Elektrogeräte. Die Schnittstelle hat sich als Standard für die Übertragung von hochauflösenden Videos und hochqualitativem Audio etabliert. Im Jahr 2024 wurden rund 900 Millionen HDMI-fähige Produkte ausgeliefert, und seit der Einführung des Standards sind fast 14 Milliarden HDMI-Geräte in den Haushalten angekommen. Dieser weitverbreitete Einsatz sorgt dafür, dass jede neue Entwicklung in der HDMI-Technologie entsprechend hohe Wellen in der Branche schlägt.

Erweiterte Bandbreite für höhere Auflösungen und Bildraten

Eine der auffälligsten Änderungen mit HDMI 2.2 ist die Verdopplung der Bandbreite im Vergleich zu seinem Vorgänger HDMI 2.1, wobei nun bis zu 96 GBit/s bereitgestellt werden. Diese Leistungssteigerung ermöglicht es, die Anforderungen der neuesten Display-Technologien und Gaming-Ausstattungen zu erfüllen. Die neuen HDMI Fixed Link Technologien tragen dazu bei, dass TV-Modelle nicht nur höhere Bildwiederholfrequenzen bis zu 240 Hz bei 4K unterstützen, sondern auch neue Standards für immersive Spielerlebnisse setzen. Zugleich möchte das HDMI Forum mit neuen Maßnahmen zuverlässiger gegen Fälschungen vorgehen.

Die Zukunft der HDMI: Kabel und Zertifizierungen

Das HDMI Forum präsentierte das Ultra96 HDMI-Kabel, das speziell dafür entwickelt wurde, die neuen Funktionen von HDMI 2.2 zu unterstützen. Dieses Kabel ist Teil des Ultra-HDMI-Zertifizierungsprogramms und damit ein Garant für Verlässlichkeit und Leistung. Denn sämtliche neuen Modelle werden in allen Kabellängen einer Prüfung unterzogen. Erfüllt ein Kabel die Anforderungen, erhält es ein entsprechend fälschungssicheres Label, das die Leistungsfähigkeit des Kabels bereits auf der Verpackung bestätigt. Die Verfügbarkeit von Kabeln mit entsprechenden Standards wird im 3. und 4. Quartal 2025 erwartet, was bedeutet, dass Ihr schon in der nahen Zukunft auf eine verbesserte Hardware zugreifen könnt, bei der günstige Drittanbieter es schwerer haben werden, ahnungslosen Kunden Fälschungen unterzuschieben.

Ultra96-HDMI-Kabel als neue Zertifizierung unter HDMI 2.2 / © nextpit

Gaming und hochauflösende Inhalte: Eine Symbiose

Für leidenschaftliche Gamer ist die Unterstützung von 4K bei 240 Hz begrüßenswert. Kleine Gaming-Fernseher entwickeln sich zu starken Mitbewerbern für große Computermonitore, indem sie sowohl die Leistung als auch die Bildqualität verbessern. Mit der erweiterten Unterstützung für AR/VR/MR-Anwendungen dürfte der Gaming-Bereich einen neuen Aufwind erleben. HDMI 2.2 bietet dabei nicht nur die nötige Bandbreite, sondern auch einen verbesserten Audio- und Video-Synchronisationsprozess, dank des HDMI Latency Indication Protocol (LIP).

Auflösungsformate von 4K bis hin zu 16K

HDMI 2.2 ist nicht einfach nur ein Upgrade; es ist ein Paradigmenwechsel in der Unterstützung verschiedener Auflösungen. Die Spezifikation ermöglicht es, 4K-Inhalte mit einer atemberaubenden Bildwiederholfrequenz von bis zu 480 Hz und 8K mit 240 Hz zu übertragen. Um nicht zu vergessen: der Standard unterstützt bis zu 16K-Auflösungen, was einer Pixelanzahl entspricht, die der auf dem heutigen 8K-Standard vierfach überlegen ist. Zurzeit stehen jedoch noch keine Inhalte auf dem Markt zur Verfügung, für die eine derart hohe Auflösung von Relevanz wäre. Auch die 8K-Auflösung sehen viele nur als „geringfügige Verbesserung“ zum 4K-Standard an. Das menschliche Auge bemerkt den Sprung dabei deutlich weniger als von einer FullHD zur 4K-ASpannend ist die neue Bandbreite jedoch für die unkomprimierte Übertragung bei Farbtiefen von 10- bis 12-Bit. So unterstützt der Standard etwa 8K60/4:4:4 und 4K240/4:4:4. Gerade die 4K-Auflösung mit 240 Hz dürfte für Freunde von grafisch anspruchsvollen Videospielen ein willkommenes Upgrade darstellen.

HDMi 2.2 Auflösungen im Vergleich / © HDMI Licensing Adminstator, Inc.

Fazit: Warum HDMI 2.2 für Euch wichtig ist

Die Einführung des HDMI 2.2 Standards wird zweifellos weitreichende Folgen für die Art und Weise haben, wie Inhalte konsumiert und erlebt werden. Für Technikenthusiasten bedeutet dies nicht nur eine höhere Bild- und Audioqualität, sondern auch eine erhebliche Verbesserung der Benutzererfahrung in einer Vielzahl von Anwendungen, sei es Gaming, Home Entertainment oder immersive Technologien. Mit einem klaren Fokus auf die Unterstützung zukünftiger Display-Technologien und den Anforderungen an hohe Bandbreiten ist HDMI 2.2 ein wesentlicher und willkommenner Bestandteil der kommenden Generation von Unterhaltungselektronik.