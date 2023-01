Huawei FreeBuds 5i im Test: billiger ANC-In-Ear-Kopfhörer mit Drang zum Klang!

Huawei hat sein In-Ear-Kopfhörer-Sortiment um die FreeBuds 5i aufgestockt. Die "Active Noise Cancelling"-Kopfhörer (ANC) sind mit einem Preis von knapp 100 Euro ab sofort auch in Deutschland zu kaufen und siedeln sich somit preislich in der unteren Mittelklasse an. Nicht lang rumgequatscht: Hier kommen die Huawei FreeBuds 5i im ausführlichen Test!

Alles in allem sind die Huawei FreeBuds 5i für den genannten Preis eine sehr gute Wahl und werden die von uns getesteten Nothing Ear (1) aus der Bestenliste für ANC-In-Ear-Kopfhörer vertreiben.

Der Preis hingegen ist mit 99,99 Euro gleich geblieben – bei den Farben habt Ihr die Wahl zwischen Ceramic White, Nebula Black und Isle Blue (unser Testsample). Etwas unverständlich ist jedoch der verspätete Verkaufsstart in Deutschland. Während man die In-Ears global (also auch beispielsweise in Frankreich) schon seit Ende 2022 bekommt, hat man sich hierzulande bis zum 16.01.2023 Zeit gelassen.

Nachdem ich zuletzt die Oppo Enco X2 getestet hatte und vom ausgezeichneten Klang überrascht war, habe ich mich auf den ausführlichen Test der nur halb so teuren Huawei FreeBuds 5i gefreut. Meine größte Überraschung bei den Freebuds 5i war der Klang-Unterschied zwischen dem Gebrauch der Huawei-In-Ear-Kopfhörer mit und ohne hauseigener "AI Life"-App. Dazu aber mehr in der Kategorie "Software".

Das hauptsächlich verwende Material ist Polykarbonat, also: Kunststoff. Während die weiße Variante den Fingerabdrücken sehr zuträglich ist, verhalten sich Nebula Black und Isle Blue diesbezüglich sehr zurückhaltend. Huawei hat uns die Variante Isle Blue zukommen lassen, was aber meinem Empfinden nach auch als Grau mit schwarzen Punkten durchgeht.

Die Huawei FreeBuds 5i sind als vollwertiges Update zu den Vorgängern anzusehen, und bringen auch optisch einige Verbesserungen mit sich. Zum einen sind sie mit ihren 4,9 Gramm (pro Ohrhörer) um 11 Prozent leichter und 7 Millimeter kürzer geworden. Klingt nicht nach viel, kann aber gerade was den Tragekomfort anbelangt einiges ausmachen. Diesen möchte ich an dieser Stelle auch gleich einmal als positiv anmerken. Unterschiedliche Größen liegen dem Lieferumfang bei.

Bedienung und Software

Wie vermutlich viele unter Euch halte ich mich bei einem neuen Produkt nicht lange mit dem Lesen der Gebrauchsanleitung auf. So lässt sich zum einen früh erkennen wie selbsterklärend das zu testende Produkt an sich ist, zum anderen bin ich einfach nur faul. Dank Google Fast Pair über Bluetooth 5.2 meines OnePlus 9 Pro wurden mir die In-Ear-Kopfhörer auch zügig angezeigt und ließen sich problemlos koppeln. Sogar die restliche Akku-Kapazität der einzelnen Ohrhörer samt Ladeeinheit wurde mir auf dem Smartphone mitgeteilt.

Gefällt:

Ohne "AI Life"-App nicht zu gebrauchen

Google Fast Pair

Gefällt nicht:

"AI Life"-App nicht im Google Play Store

Kein Equalizer

Während des Testens hatte ich ein vorläufiges Fazit im Kopf: "Hier hast du deine "Billig"-Kopfhörer, die vom Klang her so schlecht sind, dass sie vermutlich auch nicht mehr als 100 Euro kosten dürfen". Dann fand ich heraus, dass ich für die optimale Nutzung der "Active Noise Cancelling" (ANC) die App "AI Life" benötige. Die bekommt Ihr aber nicht im Google Play Store, sondern in der Huawei AppGallery oder bei APK-Mirror. Die Geschichte mit den US-Sanktionen dürfte allgemein bekannt sein. Und Huawei, nicht dumm, macht aus der Not eine Tugend und sorgt gleich einmal für ein wenig Besucherfrequenz auf dem hauseigenen Store. Auch wenn das am Ende zu Komplikationen führt.

Ihr müsst also in den Eistellungen Eures Smartphones "unbekannten Quellen vertrauen" aktivieren, um die *.apk installieren zu können. Und Nutzer eines Apple iPhones machen? Sie finden tatsächlich die "AI Life"-Anwendung im Apple App Store, was beim Vorgänger noch nicht der Fall war. Und siehe da, nicht nur ANC funktioniert nun in zwei verschiedenen Einstellungen, auch der Sound ist plötzlich ein komplett anderer. Doch dazu beim Thema Klang mehr.

Die passende Software zu den Huawei FreeBuds 5i heißt AI Life. / © NextPit

Die App ist übersichtlich gestrickt, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Es lassen sich Einstellungen zu Bedienung und Klang treffen. Die Bedienungsmöglichkeiten beschränken sich auf ein doppeltes Tippen, Gedrückthalten und Streichen. Beides ist separat für den rechten und linken Kopfhörer einstellbar. Ein einfaches Tippen gibt es also nicht, um vermutlich Verwechslungen auszuschließen. Die Bedienung funktionierte in meinem Test ohne Probleme.

Es gibt auch eine Option zum Finden der Kopfhörer, welche sinnvollerweise diese einzeln sucht. Einen echten Equalizer bietet Huawei bei unserer Teststellung nicht. Lediglich eine allgemeine Einstellung, um wahlweise den Bass oder die Höhen zu verstärken.