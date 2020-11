Huawei FreeBuds Studio im Test: So klingen die 300-Euro-Kopfhörer

Hier punkten die Huawei FreeBuds Studio

Rechts verschmilzt der tiefe Bass mit meinen Gedanken. Darüber liegt die E-Gitarre mit zauberhaften Höhen. Etwas tiefer im Kopf höre ich die Geige weinen. Gänsehaut, und dann kündigt das Schlagzeug den Start an: "Life is a waterfall. We’re one in a river and one after the fall" – Das Leben ist ein Wasserfall. Wir sind eins im Fluss und wieder eins nach dem Fall. Die Huawei FreeBuds Studio injizieren mir System of a Down’s "Aerials" direkt ins Herz. Jedes Instrument in diesem Meisterstück ist klar und deutlich zu hören; auch die "Schritte" ganz am Anfang unter der Geige, die überhaupt nur mit guten Kopfhörern zu hören sind. Huawei verbaut dynamische 40-mm-Treiber, die Ihre Aufgabe gut erfüllen und ein ausgewogenes, sehr sauberes Klangerlebnis bieten. Gleichzeitig penetriert der Bass nicht zu hart, nicht zu aggressiv und übertönt nicht – wie bei zahlreichen anderen aktuellen Kopfhörern – die schöne Komposition von Studiotiteln.

Akkulaufzeit

Es ist mein vierter Tag mit den neuen Huawei-Kopfhörern (6. November 2020). Den Akku habe ich out of the Box noch nicht einmal aufladen müssen, und mein iPhone zeigt an, dass immer noch ein viertel der Akkukapazität vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt haben die Over-Ear-Kopfhörer – stets mit aktiver Geräuschunterdrückung – für Team-Meetings, eine Nacht voller Election-Wahnsinn auf CNN und mindestens fünf Stunden Musikgenuss hergehalten. Ich bin begeistert von dieser Akkulaufzeit und schiele meine treuen Begleiter, die Sony WH-1000XM3 an: Tja, da könnt ihr nicht mithalten. Huawei selbst spricht von einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden – ich bin optimistisch, dass ich diesen Wert in den kommenden Tagen an dieser Stelle bestätigen kann.

Die Huawei FreeBuds Studio kommen mit Touch-Steuerung am rechten Kopfhörer. / © NextPit

Tragekomfort

Der Tragekomfort der Huawei FreeBuds Pro ist genauso gut wie der ausgewogene und nicht zu basslastige Sound. Die Kopfhörer sind oben auf dem Kopf gepolstert und besitzen sehr weiche, fluffige Polster an den Hörmuscheln, die gut abschirmen und sehr anschmiegsam sind. So anschmiegsam, dass ich nach wenigen Sekunden vergesse, dass ich überhaupt Kopfhörer trage – nur der schöne Klang bleibt. Ziehe ich den direkten Vergleich zu meinen Sony-Kopfhörern, fällt mir auch nach längerer Zeit des Tragens auf, dass mein Haaransatz nicht schmerzt. Ich las aber andere Tests im Netz, bei denen ein männlicher Tester das genaue Gegenteil beschrieb: Schmerzender Haaransatz und direkter Hautkontakt mit den Ohren. Beides kann ich jedoch nicht bestätigen; die Huawei FreeBuds Pro sind die bequemsten Over-Ears, die ich seit langer Zeit testen durfte.

ANC

Kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, bei dem Huawei angesichts des Preises unbedingt überzeugen muss: die aktive Geräuschunterdrückung. Huawei hat die "Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation"-Technologie aus den von mir ebenfalls getesteten FreeBuds Pro in das Over-Ear-Modell integriert. Das bedeutet, dass die Kopfhörer anhand der Umgebung die Stärke des ANC automatisch regeln. Nutzer eines Huawei-Smartphones oder der App können den ANC-Modus manuell bestimmen. Ab Werk ist jedoch die automatische Regelung eingeschaltet. Das empfinde ich nicht als problematisch, sondern eher als praktisch. Denn gerade im Home Office muss die aktive Geräuschunterdrückung nicht so kräftig eingeschaltet sein, wie etwa beim Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro mit wild tippenden Kollegen.

Neben einer schwarzen Version könnt Ihr auch auf eine helle, goldene zurückgreifen. / © Huawei

Die aktive Geräuschunterdrückung filtert dumpfe Geräusche, wie etwa das Tippen auf der Tastatur, hervorragend raus, und bringt keinen Druck in den Gehörgang. Höre ich beim Arbeiten Musik, liegt diese über allen Störgeräuschen zentriert in meinem Kopf, was ein großartiges Gefühl ist. Stimmen werden jedoch nahezu gar nicht herausgefiltert, was den integrierten Awareness Mode, also das Einschalten von verstärkenden Mikrofonen zur Wahrnehmung der Umgebung, nahezu überflüssig macht. Aber wie gesagt, habe ich die Kopfhörer nur in ruhiger Umgebung getestet und nicht in der Öffentlichkeit. Hier kann sich der Awareness-Modus durchaus als sinnvoll erweisen. Die vorbeirauschende Bahn habe ich an meinen Arbeitstagen überhaupt nicht mehr wahrgenommen.

Trageerkennung

Was in meinem Test zudem ausgesprochen gut funktioniert hat, ist die automatische Trageerkennung. Die Kopfhörer stoppen die Musik, wenn ich sie abnehme, und spielen weiter, sobald ich sie wieder aufsetze. Nach etwa zehn Minuten schalten sich die Kopfhörer zudem eigenständig ab – so bleibt eine böse Überraschung am Morgen aus, wenn man den Kopfhörer nach Feierabend nicht ausgeschaltet hat.