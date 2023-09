Huawei Mate X5: Ist dieses Foldable erlaubt?

Huawei hat vergangene Woche still und heimlich im Heimatland China das Huawei Mate X5 präsentiert. Doch anders als zuletzt bei dem Huawei Mate 60 und Mate 60 Pro, wo man seinen eigenen HiSilicon-Kirin-9000S-Prozessor mit 5G-Technologie verbaut hat, scheint der Konzern bei seinem Foldable in Bezug auf das SoC die Füße stillzuhalten, oder doch nicht?

Huawei präsentiert das Mate X5

Huawei Mate X5: Einfach mal das Mate X4 ausgelassen! / © Huawei

Nein, Ihr habt nicht den Release des Huawei Mate X4 verschlafen, der chinesische Konzern scheint dieses Modell vorerst einfach zu überspringen und veröffentlichte Ende vergangener Woche ein wenig überraschend das Huawei Mate X5 als das neueste Foldable. So wie der nach wie vor unter US-Sanktionen stehende Konzern hierzulande kein Wort über das neue Foldable hat fallen lassen, so geheimnisvoll gibt man sich auch bei dem verbauten Prozessor.

Während man bei der Mate-60-Serie noch den 5G-tauglichen HiSilicon Kirin 9000S kommuniziert hat, wahrt man auf der Huawei-Homepage unter den technischen Daten stillschweigen über den verbauten Antrieb. Es wird jedoch spekuliert, dass eben jener im 7-nm-Prozess von SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) gefertigte Octa-Core-Chip sich auch im Huawei Mate X5 befindet. Stellt sich also die Frage, inwieweit der teilweise auch als 5 nm große HiSilicon Hi36A0 gegen die US-Sanktionen verstößt und damit illegal ist. Oder gibt es vielleicht eine neue Vereinbarung zwischen Huawei und US-Präsident Biden, von der wir nichts wissen?

Technische Daten des Huawei Mate X5

Die restlichen Daten des 156,9 x 72,4 x 11,1 mm großem (gefaltet) und 243 g schweren Huawei Mate X5 sind ein 7,85 Zoll großes innen liegendes OLED-Display (2.496 x 2.224 px) und ein 6,4 Zoll großes, durch Kunlun Glas 2.0 geschütztes OLED-Cover-Display (2.504 x 1.080 px / 120 Hz). Dazu gibt es wahlweise 12/512 GB, 16/512 GB und 16 GB RAM und 1 TB internen UFS-Programmspeicher (Collectors-Edition), der sich zu unserer Überraschung bis zu 256 GB mithilfe einer hauseigenen NM-Karte erweitern lässt.

Huawei Mate X5 in der neuen Farbe Phantom Purple. / © Huawei

Für die Triple-Hauptkamera verbaut Huawei eine 50 MP, eine 13-MP-Ultra-Weitwinkel- und eine 12-MP-Telezoom-Kamera. Letzte bietet einen 5-fachen verlustfreien Zoom und wie die Hauptkamera eine optische Bildstabilisierung. Für die beiden Display-Kameras hat man sich für das Huawei Mate X5 für je einer 8-MP-Weitwinkel-Kamera mit einer Blende von f/2.4 entschieden.

Der Fingerabdrucksensor befindet sich an der Seite und der 5.060 mAh starke Akku lässt sich mit 66 W kabelgebunden oder 50 W kabellos schnell laden. Es gibt auch die Möglichkeit anderer Qi-taugliche Geräte mit 7,5 W zu laden. Das Huawei Mate X5 kann via Satellit Nachrichten senden und empfangen. Das mit Stereo-Lautsprechern ausgestattete und IPX8 zertifizierte Foldable ist in den Farben Feather White, Feather Black, Feather Gold und Green Mountain und Phantom Purple erhältlich. Der Verkaufsstart beginnt in China am 15. September, wo man vermutlich auch die finalen Preise bekannt gibt.

Das sind alle Farben des Huawei Mate X5. / © Huawei

Diese Woche Donnerstag (14.09.) ist der Kollege Casi in Barcelona zu einem weiteren Huawei-Event unterwegs und wird die Huawei Watch GT 4 und GT 4 Pro begutachten. Mit Sicherheit wird er im passenden Augenblick, den oben genannten Fragen bezüglich des Prozessors und einer europäischen Verfügbarkeit nachgehen.

Jetzt nur noch der Google Play Store und die Huawei-Smartphones sind wieder kaufbar oder was meint hier? Haben die US-Sanktionen jeglichen Anschluss am europäischen Smartphone-Markt verwirkt? Schreibt uns doch unbedingt Eure Meinung zu dem gesamten Thema unten in die Kommentare.