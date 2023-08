IFA: TCL präsentiert Tab 10L Gen 2 – pro Zoll 10 Euro!

Hatte ich am vergangenen Wochenende mit dem Redmi Pad SE von Xiaomi ein besonders preiswertes Tablet im Test, so kann das auf der Berliner IFA soeben präsentierte TCL Tab 10L Gen 2 diesen Preis noch einmal locker unterbieten. Das 10,1 Zoll große Android-Tablet verlangt etwas mehr als 10 Euro pro Zoll, also 109 Euro UVP. Was Ihr dafür geboten bekommt, schauen wir uns gleich einmal an.

TCL präsentiert ein 10-Zoll-Tablet für 110 Euro

Der Stand von TCL ist noch in Halle 21 im Aufbau. / © TCL

Wie viele der chinesischen Hersteller hat sich auch TCL auf der Berliner Funkausstellung auf knapp 2.000 qm in der Halle 21A der grünen Energie verschrieben. Doch in diesem Beitrag widmen wir uns nicht der erneuerbaren Energien mit PV-Anlagen (Photovoltaik), sondern einem besonders preiswerten Android-Tablet, dem TCL Tab 10L Gen 2. Das soll nämlich in Kürze auch hierzulande für 109 Euro erhältlich sein. Also fast die Hälfte von dem 199 Euro teuren Redmi Pad SE (Test) von Xiaomi.

Jetzt nicht verpassen: Die besten Android-Tablets im Vergleich

Allerdings hat das 241,2 x 156,6 x 7,99 mm große und 472 g schwere Android-Tablet von TLC ein paar Einschränkungen gegenüber dem preiswerten Xiaomi-Tablet: So ist in dem TCL Tab 10L Gen 2 ein MediaTek MT8766B verbaut. Der Quad-Core-Prozessor ist auch unter dem Namen Helio A20 bekannt und besitzt vier ARM-Cortex-A53-Kerne mit einer maximalen Taktrate von 1,8 GHz. Grafische Unterstützung gibt es von einer PowerVR-GE8300-GPU. Also eher nicht zu vergleichen mit dem Snapdragon 680 des Redmi-SE-Tablets.

TCL Tab 10L Gen 2 / © TCL

Speicher technisch sind es am Ende auch nur 3 GB RAM und 32 GB interner Programmspeicher, der aber mittels einer microSD-Speicherkarte bis auf einen Terabyte aufgeschraubt werden kann. Das IPS-Display bietet eine Auflösung von 1.280 x 800 px und wird von zwei Stereo-Lautsprechern eingeschlossen. Der Akku bietet 6.000 mAh und soll dank des sparsamen Prozessors satte 15 Stunden ohne jegliche Zusatzenergie auskommen.

Das TCL Tab 10L Gen 2 kann auch unterwegs ins Internet

Auf der Front als auch auf der Rückseite gibt es eine 2-MP-Kamera, dessen Ergebnisse vermutlich vernachlässigt werden können. Der eigentliche Clou des äußerst preiswerten Android-13-Tablet ist jedoch sein SIM-Slot. Denn das TCL Tab 10L Gen 2 hat ein LTE-Modem verbaut, was es durchaus attraktiv macht, auf dem Weg zur IFA schnell eine News in der Bahn zu schreiben.

TCL bietet auf dem Stand in der Halle 21A auch noch eine optionale KB40-Bluetooth-Tastatur, eine Flip-Schutzhülle und eine transparente Schutzhülle an.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Pad SE

Ab dem 1. September ist die IFA am Berliner Messedamm auch für Euch geöffnet. Schaut Euch doch gern einmal am TCL-Stand um!