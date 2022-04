iOS 15: Adressleiste von Safari wieder oben anzeigen – oder unten

Unter iOS 15 hat Apple die Adressleiste seines Safari-Programms an den unteren Rand des Bildschirms von iPhone und iPad gesetzt. Wenn Euch das nicht gefällt, könnt Ihr die Adressleiste Eures Safari-Browsers ganz einfach wieder an den oberen Rand des iPhone-Bildschirms setzen. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Position von unten nach oben verändert – und andersherum.

Die Idee hinter dieser Entscheidung von Apple war es, die Safari-Oberfläche auf iOS 15 und iPadOS 15 ergonomischer zu gestalten. Ist die Suchleiste unten, müsst Ihr Eure Finger nicht mehr strecken, um den oberen Rand des Bildschirms zu erreichen. Aber ganz ehrlich: Wir haben die Leiste neulich wieder nach oben geschoben, und es fühlt sich irgendwie besser an. Probiert's doch einfach mal aus.

Um die Adressleiste der Safari-Anwendung wieder an den oberen Rand des iPhone-Bildschirms zu setzen, müsst Ihr also Folgendes tun:

Geht zu den Einstellungen Eures iPhone. Tippt hier auf Safari. Wählt aus den beiden Optionen – Tab-Leiste oder Einzelne Registerkarte — die Option Einzelne Registerkarte aus.

So einfach bringt Ihr die Adressleiste von Safari unter iOS 15 wieder an den oberen Rand Ihres iPhone-Bildschirms / © NextPit

In jedem Fall könnt Ihr nach Belieben zwischen dem neuen und dem alten System wechseln. Und wenn Ihr Eure Meinung alle paar Tage ändert und dann doch wieder zur Adressleiste am oberen/unteren Rand wechseln möchtet, dann geht's sogar noch schneller direkt im Safari-Browser:

Öffnet den Safari-Browser Tippt auf die Schaltfläche aA links neben der Adressleiste. Tippt im Kontextmenü auf Adressleiste oben anzeigen.

Sie könnt Ihr die Adressleiste von Safari auf Eurem iPhone ganz einfach hin- und herschrubben / © NextPit

So viel zu diesem kurzen Tutorial, wie Ihr die Adressleiste von Safari auf Eurem iPhone wieder an den oberen Bildschirmrand bringt. Adressleiste oben oder unten: Was nutzt Ihr?