Ab sofort verfügbar: iPhone 13 (Pro) für nur 1 Euro Zuzahlung bei o2!

Das iPhone 13 startet ab sofort in den Verkauf, und als Apple-Fans seid Ihr sicher schon auf der Suche nach neuen Angeboten. Der Mobilfunkanbieter o2 bietet sogar das iPhone 13 Pro zu einer Zuzahlung von nur 1 Euro an. Im Tarif-Check fasst NextPit Euch die o2-Angebote für alle Modelle zusammen!

Wart Ihr in den letzten Tagen auf NextPit unterwegs, konntet Ihr es kaum ignorieren: das Apple iPhone 13 mit seinen Pro- und mini-Modellen. Obwohl es sich bei dem Handy nur um ein vergleichsweise kleines Update handelt, ist das Interesse riesig. Plant Ihr auch, Euch das neue iPhone zu kaufen, bietet sich der Abschluss eines Handyvertrags an.

Beim Mobilfunkanbieter o2 könnt Ihr Euch sogar das iPhone 13 Pro für eine geringe Zuzahlung von nur 1 Euro sichern. Regulär müsstet Ihr für das Pro-Modell in der kleinsten Speicherausführung 1.049 Euro hinblättern. Fangen wir also mit dem iPhone 13 Pro an!

iPhone 13 Pro: Kosten bei o2 im Überblick

Wie Ihr in meinem Vergleich zwischen dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 lesen könnt, ist das Pro-Modell dieses Jahr besonders lohnenswert. Das liegt vor allem am Pro-Motion-Display, das eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz unterstützt. Alle Details zum Premium-iPhone findet Ihr zudem auf unserer Übersichtsseite zum iPhone 13 Pro.

Die günstigste Möglichkeit, sich das iPhone 13 Pro bei o2 zu sichern, ist der Vertrag "o2 Free S". Hier zahlt Ihr eine Zuzahlung von nur 1 Euro und monatlich 68,99 Euro. Da das Datenvolumen mit 3 Gigabyte echt gering ist und Ihr das neue Handy ja auch voll ausnutzen wollt, empfehle ich eher den o2 Free M für 74,99 Euro im Monat.

iPhone 13: Kosten bei o2 im Überblick

Ist Euch das noch zu teuer und seid Ihr eventuell auch mit dem iPhone 13 zufrieden? Dann könnt Ihr die monatlichen Kosten für den o2-Vertrag senken und trotzdem eine geringe Zuzahlung von nur 1 Euro zahlen. Natürlich haben wir auch zum iPhone 13 eine Übersichtsseite und alle Verträge im Überblick:

Wieder geht's los mit dem o2 Free S – hier zahlt Ihr ab 57,99 Euro und habt dabei wieder nur 3 Gigabyte Inklusivvolumen im Monat zur freien Verfügung. Wieder rate ich Euch zum Abschluss des o2 Free M, der die beste Mischung aus Leistungen und Kosten bietet.

iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro Max: Kosten bei o2 im Überblick

Sowohl das iPhone 13 als auch das iPhone 13 Pro bieten Euch ein Display mit einer Bilddiagonale von 6,1 Zoll. Ist Euch das zu groß, könnt Ihr Euch alternativ für das iPhone 13 mini entscheiden. Wollt Ihr Eure liebsten Videostreamingdienste lieber auf einem größeren Bildschirm schauen, bietet Apple alternativ das iPhone 13 Pro Max an.

Preislich folgen die beiden Handys ihren Displaygrößen: Das iPhone 13 mini ist das günstigste neue iPhone im Jahr 2021 – das Modell "Pro Max" ist mit einem Terabyte Speicherplatz das teuerste iPhone aller Zeiten. Schauen wir uns die Verträge einmal an!

iPhone 13 mini im Vertrag bei o2 kaufen

iPhone 13 Pro Max im Vertrag bei o2 kaufen

Lest Ihr diesen Absatz, seid Ihr vielleicht noch nicht zufrieden mit den Verträgen bei o2. Ist dies der Fall, schaut doch einfach einmal in unserem Tariffinder-Guide vorbei. Dort findet Ihr nicht nur 10 Tipps, um den für Euch passenden Vertrag zu finden – es gibt auch eine umfangreiche Tarifsuche, bei der Ihr Euer gewünschtes iPhone als Gerät einstellen könnt.