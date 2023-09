iPhone 15 vorbestellen: Die neuen Apple-Modelle im Vorverkauf

Während der Apple-Keynote "Wonderlust" stellt uns der Hersteller das neue iPhone 15 zusammen mit den Plus und Pro-Varianten vor. Natürlich stellt sich hierbei die wichtige Frage, wo Ihr das neue Flaggschiff aus Cupertino bekommt. Neben dem Apple Store bietet auch Amazon das neue iPhone 15 in einer großen Farbvielfalt an und schafft es dabei sogar, den Hersteller in puncto Lieferzeit zu übertrumpfen. In diesem Artikel verraten wir Euch, wo Ihr das Smartphone kaufen könnt und was Ihr vom iPhone-14-Nachfolger erwarten dürft.