iPhone 16 Pro: Neuer Leak verspricht Lösung des größten Problems

Apple hat immer wieder versucht, die Akkuprobleme der iPhones zu lösen, indem es entweder größere Akkukapazitäten einführte oder einen effizienteren Chipsatz einbaute. Die iPhone 15-Reihe brachte in allen Modellen kleine Akkugrößenerhöhungen, die sich trotz der winzigen Zahlen bemerkbar machten. Offenbar könnte das iPhone 16 Pro noch vielversprechendere Verbesserungen des Akkus bringen, denn durchgesickerte Details zeigen noch größere Kapazitäten.

Apple iPhone 16 Pro: Endlich mehr Akkukapazität?

Der häufige und zuverlässige Leaker Instant Digital hat die angeblichen Akkudaten des iPhone-16 Pro-Duos auf Weibo veröffentlicht. Demnach werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max mit größeren Zellen ausgestattet sein als ihre Vorgänger, wobei die kleinere Variante 3.577 mAh und das Max mit 4.676 mAh ausgestattet sein soll.

Zum Vergleich: Das iPhone 15 Pro (Test) und das iPhone 15 Pro Max (Test) vom letzten Jahr hatten eine Kapazität von 3.274 mAh bzw. 4.441 mAh. Ausgehend von diesen Werten werden das unangekündigte iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max etwa 9 Prozent bzw. 5 Prozent mehr Saft haben.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro: Akkugrößen Modell Größe Modell Größe iPhone 15 Pro 3.274 mAh iPhone 16 Pro 3.577 mAh iPhone 15 Pro Max 4.441 mAh iPhone 16 Pro Max 4.676 mAh

Diese Änderungen gehören zu den größten Zuwächsen, die wir in den letzten iPhone-Generationen gesehen haben, insbesondere beim Pro-Modell.

Bedeutet ein größerer Akku eine längere Akkulaufzeit für das iPhone 16 Pro?

Es ist immer noch unklar, wie die größeren Akkus die tatsächliche Ausdauer der neuen iPhones verbessern werden. Wir können auch davon ausgehen, dass die Software und der Chipsatz einen großen Einfluss auf die Leistungsaufnahme dieser Geräte haben werden. Soweit wir wissen, konzentriert sich Apple darauf, den A18 Pro Chip, der die kommenden iPhones antreiben soll, deutlich schneller zu machen, um neue generative KI-Funktionen in iOS 18 zu ermöglichen. Daher könnte die Erhöhung der Akkuleistung geplant sein, um die höhere Leistung des neuen Chips zu kompensieren.

Aber auch hier könnte der A18 Pro immer noch eine höhere Effizienz und stabilere Leistung als der A17 Pro bieten, so dass die Chance besteht, dass sich die größeren Zellen in längeren Laufzeiten für das iPhone 16 Pro Duo niederschlagen. Unabhängig davon, wofür diese Akkukapazitäten gedacht sind, ist die Erhöhung dennoch eine willkommene Abwechslung. Bei den Standard-iPhone-16-Modellen wird nur das kleinere Modell mit einer größeren Batterie ausgestattet sein, während das iPhone 16 Plus eine kleinere Batterie erhalten soll.

Apple hat noch kein offizielles iPhone-Event für den nächsten Monat angesetzt, aber wir können davon ausgehen, dass es Mitte September stattfinden wird, wenn man von der üblichen Kadenz ausgeht. Habt Ihr vor, auf die neuen iPhones umzusteigen, weil sie eine größere Batteriekapazität haben?