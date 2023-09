Jetzt noch günstig sichern: Google Pixel 7 nur 19,99 € monatlich

Der Händler "deinhandy.de" bietet gerade einen spannenden Deal zum Google Pixel 7 an. Hier gibt es das Smartphone in der 256-GB-Variante mit einem Otelo-Handyvertrag für gerade einmal 19,99 Euro im Monat. Zusätzlich könnt Ihr noch einen Bonus von 50 Euro einheimsen. Bei nextpit erfahrt Ihr alle Details zum Angebot.

In wenigen Wochen dürften wir bereits das neue Google Pixel 8 zu Gesicht bekommen. Die Gerüchteküche brodelt, allerdings gibt es bisher kaum verlässliche Informationen zum neuen Flaggschiff des Herstellers. Möchtet Ihr Euch das aktuelle Top-Gerät, das Google Pixel 7, sichern, könnt Ihr gerade bei deinhandy.de vorbeischauen, denn hier gibt es das Smartphone mit passendem Handytarif im Vodafone-Netz.

Das Google Pixel 7 konnte in unserem Test in vielen Aspekten überzeugen. So ist der 90-Hz-OLED-Bildschirm gut kalibriert und bietet eine gute Full-HD-Darstellung. Auch bei der Kamera hat sich Google nichts nehmen lassen. Mein Kollege Antoine spricht in seinem Test von "einem hochklassigen Fotoerlebnis mit einem sehr vielseitigen 50-MP-Dual-Modul." Als Prozessor setzt Google auf das hauseigene G2-SoC mit 8 GB LPDDR5-RAM und 128 GB oder 256 GB internem Gerätespeicher.

Das Dual-Kamera-Modul des Google Pixel 7 mit dem Hauptobjektiv kann einen 2-fachen optischen Zoom "simulieren" und bis zu 8-fach digital zoomen / © NextPit

Auch der Akku ist mit einer Kapazität von 4.355 mAh durchaus leistungsfähig und ausdauernd. Lediglich das Aufladen via Kabel dauert mit 20 W einfach zu lange im Vergleich zu anderen Herstellern.

Lohnt sich der Pixel-Deal bei Deinhandy.de?

Normalerweise zahlt Ihr für das Smartphone im Netz mindestens 659 Euro. Allerdings schließt Ihr bei diesem Angebot einen Handytarif mit Otelo ab und zahlt hierfür gerade einmal 19,99 Euro monatlich. Dabei stehen Euch beide Speicherversionen zur Verfügung. Möchtet Ihr lieber etwas mehr Gerätespeicher zur Verfügung haben, zahlt Ihr hier zusätzlich 149,95 Euro für das Gerät, die kleinere hingegen kostet einmalig nur 49,95 Euro.

Beim Handytarif selbst erwarten Euch 30 GB Datenvolumen im 4G-Netz von Vodafone. Zusätzlich surft Ihr mit maximal 50 MBit/s und bindet Euch 24 Monate an den Anbieter. Zu den bereits genannten Kosten kommt noch eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro hinzu. Außerdem müsst Ihr die Versandkosten von 6,99 Euro übernehmen. Bringt Ihr jedoch Eure alte Rufnummer mit, gibt es einen Wechselbonus von 50 Euro.

Eigenschaft Pixel-Deal Tarif Otelo Classic Datenvolumen 30 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 149,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 6,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 676,69 Euro Reguläre Gerätekosten 659,00 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 1,35 Euro Zum Angebot*

Bei diesem Deal spart Ihr effektiv 1,35 Euro monatlich, im direkten Vergleich zum derzeitigen Marktpreis des Google Pixel 7 mit 256 GB Speicher. Allerdings gilt diese Rechnung nur, wenn Ihr den Wechselbonus in Anspruch nehmt. Seid Ihr allerdings bereits länger auf der Suche nach einem guten Angebot zum Pixel 7, könnt Ihr hier getrost zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 7 interessant für Euch oder wartet Ihr schon gespannt auf den Nachfolger? Lasst es uns wissen!