Akkusauger gibt es mittlerweile in den verschiedensten Formen und Farben. Im Vergleich zu den bekannten Dyson-Saugern, bietet Bosch ähnlich starke Modelle, zu einem deutlich günstigeren Preis an. Besonders spannend sind die Stielsauger allerdings erst dann, wenn sie rabattiert werden. Genau das trifft jetzt auf den Bosch BKS711MTB Unlimited 7 zu, den Ihr bei MediaMarkt gerade so günstig wie selten erhaltet.