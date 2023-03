Kamera-Blindtest: Welches Handy unter 1.000 Euro macht die besten Fotos?

Und so funktioniert der Blindtest: Wir haben uns basierend auf unseren Kommentar-Gesprächen mit Euch einen Tag lang mit fünf topaktuellen Smartphones unter 1.000 Euro durch Berlin Sehenswürdigkeiten geknipst, nämlich mit dem:

Vom Gegenlichtfoto und den schummrigen U-Bahnhof bis zum Telefoto und der Nachtaufnahme haben wir dabei alle Kamera-Aspekte der Smartphones ausgereizt. Wichtig noch zu wissen: Wir haben stets – soweit nicht anders vermerkt – mit den Standard-Einstellungen fotografiert. Außerdem haben wir die Bilder teilweise leicht zugeschnitten und allesamt auf 12 Megapixel skaliert, um die einzelnen Handys nicht durch ihre leicht unterschiedlichen Auflösungen zu verraten.

Und apropos verraten: Welches Bild von welchem Handy stammt, das bleibt bis zur Auflösung am 29. März geheim. Wir wollen ja schließlich nicht, dass Ihr voreingenommen an den Blindtest herangeht. Also los, Nase ran an den Monitor, in die Tasten geschlagen, und fleißig abgestimmt!

Ihr wollt nicht bis 29. März warten? Hier findet Ihr die besten Kamera-Smartphones bei NextPit

Motiv 1: U-Bahnhof am Bundestag

Die im Herbst 2009 fertiggestellte Berliner U-Bahnstation "Bundestag" ist eine besonders architektonische Herausforderung für ein Kamera-Motiv. Der knapp 3000 Quadratmeter große und acht Meter hohe Bahnhof bietet einerseits eine gute Ausleuchtung, aber auch die totale Finsternis im Tunnel. Es sind bei einer guten Kamera, die Steine im Gleisbett zu zählen, als auch dominante Säulen ganz hinten im Bild zu erkennen.

Kamera-Blindtest Bild 1A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 1B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 1C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 1D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 1E © NextPit

Motiv 2: Brandenburger Tor

Kein Berlin-Besuch ohne ein Selfie vor dem Brandenburger Tor. Das hätten wir auf Nachfrage auch zu bieten, aber in unserem Blindtest geht es um die Hauptkameras auf der Rückseite und nicht der Frontkamera. Wer genau hinschaut, erkennt nicht nur einen Tourist der mich mit meinem auffälligen 5-fach-Kameragestell entdeckt hat, sondern dass das Brandenburger gerade so vor der Sonne steht. Das Motiv des Berliner Stadttors bietet alles, was sich der typische Fotograf wünscht: Blauer Himmel mit einigen Wolken und feine Stuckarbeiten gekrönt von der stolzen Quadriga. Welches Smartphone bietet mehr Details? Wo kann man die Straße des 17. Junis im Hintergrund noch deutlich erkennen, bevor es trotz Sonnenschein matschig wird? Entscheidet Ihr Euch – welches Bild ist Euer Favorit?

Kamera-Blindtest Bild 2A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 2B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 2C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 2D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 2E © NextPit

Motiv 3: Die Spree in Berlin

Noch vor dem Paul-Löbe-Haus direkt am Spreebogenpark, schauen wir auf diesem Motiv zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Charité-Universitätscampus auf die Spree und dem Humboldthafen. In Front ein paar Sonnenhungrige, welche die ersten Frühlingsstrahlen mit passender bunter Bekleidung zu begrüßen wissen. Und? Wer von Euch kann auf welchem Motiv noch die Glasfliesen des Hauptbahnhofes auf der linken Seite hinter der Brücke zählen?

Kamera-Blindtest Bild 3A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 3B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 3C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 3D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 3E © NextPit

Motiv 4: Der Brückendrache (Greif)

Die 78 Meter lange denkmalgeschützte Moltkebrücke bietet einige skurrile Skulpturen, von der wir uns für unser nächstes Fotomotiv für die Allegorie einer Greifskulptur entschieden haben. Die 1986 restaurierte rote Backsteinbrücke bietet ein durchaus interessantes Fotomotiv. Wer erkennt auf dem Familienwappen die Inschrift „Erst wägen, dann wagen“? Bei welchem Foto ist das Rot richtig satt und auf welchem blass? Welches unserer fünf Test-Kandidaten vermutet Ihr hinter welchem Foto?

Kamera-Blindtest Bild 3A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 3B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 4C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 4D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 4E © NextPit

Motiv 5: Am Reichstag

Um was es sich auf Motiv Nummer fünf handelt, brauch’ ich wohl nicht großartig zu erzählen. Architekt Paul Wallot hat sich hier bis 1894 verewigt. Die für Besucher zugängige Glaskuppel, bei der man den Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufs Smartphone starren kann, wurde erst 1999 fertiggestellt. Und auch sie ist es, die auf unserem Fotomotiv den Unterschied macht. Wo sind die Konturen scharf, wo lässt sich unter Umständen die (traurigerweise) berühmte Reichstagstreppe besser erkennen und welches Smartphone macht aus den Wolken gleich eine schwarze Gewitterwolke?

Kamera-Blindtest Bild 5A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 5B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 5C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 5D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 5E © NextPit

Motiv 6: Fernsehturm Berlin

Auch das nächste Motiv ist eine klassische Berliner Sehenswürdigkeit: der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Doch gönnt Euch auch ruhig einen Blick in die rechts und links säumenden Bäume. Welche Kronen sind mit all Ihren Ästen zu erkennen und wo wird es eher ein wenig unruhig. Apropos unruhig: nicht auf jedem Foto sind die Turmflanken klar und scharf dargestellt. Welches Smartphone wird wohl hier brillieren?

Kamera-Blindtest Bild 6A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 6B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 6C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 6D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 6E © NextPit

Motiv 7: Rotes Rathaus (Hauptkamera)

Mit einer Höhe von 74 Metern muss sich das Rote Rathaus aber gleich ein paarmal hinter dem 368 Meter hohen Fernsehturm verstecken. Der 1871 fertiggestellte Regierungssitz der "noch" regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und wird in unserem Smartphone-Kamera-Blindtest gleich zweimal herhalten. Einmal eine ganz normale Aufnahme mit der Hauptkamera, wo das Rathaus gar nicht komplett auf das Foto schafft, sodass eine Weitwinkel-Aufnahme zwingend hermusste.

Kamera-Blindtest Bild 7A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 7B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 7C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 7D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 7E © NextPit

Motiv 8: Rotes Rathaus (Ultraweitwinkel)

Und da ist sie auch schon! Die Senatskanzlei und Tagungsort des Senats von Berlin gibt mit den vielen Fenstern ebenfalls ein tolles Motiv her, wo Detailtreue und schlussendlich auch die Farbwiedergabe des Roten Rathauses unterschiedlich koloriert wird. Auf welchem Foto könnt Ihr die Uhrzeit der Turmuhr am besten erkennen. Das ist Euer Favorit, oder? Wie habt Ihr entschieden und warum? Der Kommentarbereich ist eröffnet!

Kamera-Blindtest Bild 8A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 8B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 8C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 8D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 8E © NextPit

Motiv 9: Cube Berlin mit der Hauptkamera

Bei dem nächsten Motiv, dem Cube Berlin handelt es sich um ein Gebäude, welches erst 2020 fertiggestellt wurde und auf so mancher Google-Maps-Karte gar nicht zu finden sein wird. Das zehnstöckige Gebäude bietet verspiegelte Scheiben und ist von daher schon kein einfaches Motiv für eine Smartphone-Kamera. Generell ist uns der Würfel aber ein bisschen weit weg.

Kamera-Blindtest Bild 9A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 9B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 9C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 9D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 9E © NextPit

Motiv 10: Cube Berlin mit 5x-Telezoom

Also zoomen wir uns doch ein wenig rein. Tatsächlich war hier das Apple iPhone 14 der Spielverderber. Denn während das Xiaomi 13 auch gern einmal mit seiner 75 mm äquivalenten Leica-Telezoom-Kamera eine 30-fache Vergrößerung bieten würde, will das iPhone 14 nur auf maximale 5-fache Vergrößerung.

Kamera-Blindtest Bild 10A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 10B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 10C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 10D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 10E © NextPit

Motiv 11: Berliner Weißensee bei Nacht

So Freunde des gepflegten Smartphone-Kamera-Fotos! Kommen wir zur Paradedisziplin: Nachtaufnahmen! Kaum, beziehungsweise wenig Licht für den Bildsensor, der Fotograf kann nicht lang genug die Luft anhalten und Bildteile mit viel Schwarzanteilen werden schnell zu einem Einheitsbrei. Nein, Smartphones sind auch im Jahr 2023 nicht für die Nachtfotografie geeignet. Aber welches der fünf Kandidaten hat diesen Part Eurer Meinung am besten gemeistert. Auf welchem Foto erkennt Ihr links noch den Baum, der in der Tat quer ins Wasser des Weißensee ragt? Auf welchem Bild ist die Nacht zu sehr zum Tag gemacht? Hinten erkennen wir auf manchen Bildern noch das Strandbad Weißensee und die beleuchten Buchstaben. Oder eher nicht?

Kamera-Blindtest Bild 11A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 11B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 11C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 11D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 11E © NextPit

Motiv 12: Testbild

Für alle diejenigen Leser unter Euch, die uns regelmäßig an unser Limit bringen und sich unter Umständen beschweren wollen, dass nicht jedes Motiv 1:1 identisch ist, haben wir noch den ultimativen Endgegner: eine Studioaufnahme, bei identischer Beleuchtung und garantiert das gleiche, ja sogar dasselbe Testbild. Auf dem befindet sich alles, was Ihr für eine ultimative Beurteilung benötigt.

Kamera-Blindtest Bild 12A © NextPit Kamera-Blindtest Bild 12B © NextPit Kamera-Blindtest Bild 12C © NextPit Kamera-Blindtest Bild 12D © NextPit Kamera-Blindtest Bild 12E © NextPit

Und jetzt seid Ihr dran!

Post scriptum: Mein spezieller Dank geht an den Kollegen Stefan, der mir im besonderen Maßen und mit großem Anteil bei diesem Smartphone-Kamera-Blindtest geholfen hat: Danke Stefan!

