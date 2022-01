Keine Updates mehr: OnePlus stellt den Service für ältere Geräte ein

Mit dem Release des OnePlus 6 im Jahr 2018 gab OnePlus den Fans ein Versprechen: "Das Smartphone erhält drei Jahre lang Sicherheitsupdates". Nachdem das Handy nun fast vier Jahre alt ist, kann man getrost sagen, dass OnePlus sich an das Versprechen gehalten hat. In einem offiziellen Forums-Post gab der Hersteller bekannt, dass es keine weiteren Software-Updates mehr für das in die Jahre gekommene Smartphone geben wird.

After 3 major updates and more than 3 years of updates, around 60 Closed Beta builds and over 30 Open Beta builds it's now time to close a chapter and announce the end of OnePlus 6 and 6T official software support. - Abdul B. , OnePlus-Forum