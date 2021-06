Android und iOS: Diese 24 kostenpflichtigen Apps & Spiele sind für kurze Zeit gratis

Unser Team aktualisiert die Listen jede Woche. Wenn Ihr diesen Artikel also einen Tag nach der Veröffentlichung lest, kann es sein, dass einige Apps ihren Status in den Stores wieder von kostenlos auf kostenpflichtig geändert haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren natürlich alle aufgeführten Apps kostenlos für Android und iOS verfügbar. Solltet Ihr weitere Apps kennen, die derzeit kostenlos und erwähnenswert sind, teilt Euren Vorschlag bitte in den Kommentaren.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel gerade nicht verwenden möchtet, installiert die App bei grundsätzlichem Interesse trotzdem und entfernt sie dann direkt wieder vom Gerät. Auf diese Weise wird sie in Eure Bibliothek aufgenommen und Ihr könnt die App izukünftig kostenlos installieren, wenn Ihr sie benötigt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell kostenlos

Manuelle Kamera ( EUR 4,09 )(endet Donnerstag): Unzufrieden mit den Bedienelementen in der Standard-Kamera-App Eures Telefons? Dann probiert mal diese Alternative mit einer Vielzahl von manuellen Einstellungen aus.

)(endet Donnerstag): Unzufrieden mit den Bedienelementen in der Standard-Kamera-App Eures Telefons? Dann probiert mal diese Alternative mit einer Vielzahl von manuellen Einstellungen aus. NT Calculator ( EUR 2,69 )(endet Freitag): Klassische Taschenrechner-App, mit Standard-, wissenschaftlichen, Zeit- und mehreren Messumrechnungsoptionen.

)(endet Freitag): Klassische Taschenrechner-App, mit Standard-, wissenschaftlichen, Zeit- und mehreren Messumrechnungsoptionen. QR & Barcode Scanner Pro ( EUR 3,49 ): Werbefreie Version des QR- und Barcode-Scanners, kompatibel mit URLs, Wi-Fi, Produkten und mehr.

): Werbefreie Version des QR- und Barcode-Scanners, kompatibel mit URLs, Wi-Fi, Produkten und mehr. Sav PDF Viewer Pro ( EUR 0,59 ) (endet am Donnerstag): Ein einfacher Reader für Dateien im PDF-Format, mit der Option, sich zu merken, wie weit Ihr das Dokument gelesen habt.

) (endet am Donnerstag): Ein einfacher Reader für Dateien im PDF-Format, mit der Option, sich zu merken, wie weit Ihr das Dokument gelesen habt. Website Shortcut Maker ( EUR 0,59 ): Mit dieser App, deren Name selbsterklärend sein sollte, könnt Ihr Verknüpfungen zu Webseiten auf dem Startbildschirm Eures Handys erstellen.

Diese Android-Spiele sind aktuell kostenlos

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell kostenlos

Tiny Calendar Pro ( EUR 10,99 ): Greift hiermit auf Eure Google-Terminkalender zu. Die App kommt mit einem minimalistischen Look, bietet Kontosynchronisierung, Offline-Nutzung und verschiedenen Layout-Optionen.

): Greift hiermit auf Eure Google-Terminkalender zu. Die App kommt mit einem minimalistischen Look, bietet Kontosynchronisierung, Offline-Nutzung und verschiedenen Layout-Optionen. My Sketch ( EUR 2,29 ): Erstellt Skizzen aus Fotos auf dem iPhone oder iPad, mit mehreren Optionen für Effekte und manuelle Bearbeitung. Später teilt Ihr die Ergebnisse in anderen Apps und sozialen Netzwerken.

): Erstellt Skizzen aus Fotos auf dem iPhone oder iPad, mit mehreren Optionen für Effekte und manuelle Bearbeitung. Später teilt Ihr die Ergebnisse in anderen Apps und sozialen Netzwerken. Windy White Noise Sleep Sounds ( EUR 2,29 ): Auch diese Woche darf eine Geräusch-App zur Entspannung nicht fehlen. Diese hier kommt mit Wind-Sounds in High Definition.

): Auch diese Woche darf eine Geräusch-App zur Entspannung nicht fehlen. Diese hier kommt mit Wind-Sounds in High Definition. Big Clock ( EUR 1,09 ): Verwandelt Euer iPhone oder iPad in eine digitale Uhr, mit Vollbildoptionen oder sogar Widgets für den Startbildschirm.

): Verwandelt Euer iPhone oder iPad in eine digitale Uhr, mit Vollbildoptionen oder sogar Widgets für den Startbildschirm. Safety Photo+Video Pro ( EUR 4,49 ): Erstellt passwortgeschützte Foto- und Videoalben auf Eurem Telefon oder Tablet, mit der Option, diese drahtlos freizugeben.

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

Air Hockey Neon ( EUR 3,49 ): Fordert Eure Freunde (oder den Computer) zu einer Partie Air Hockey heraus, mit mehreren Optionen für verschiedene Tisch-Designs.

): Fordert Eure Freunde (oder den Computer) zu einer Partie Air Hockey heraus, mit mehreren Optionen für verschiedene Tisch-Designs. Crash the Comet ( EUR 3,49 ): Testet Eure Reflexe und motorische Koordination, indem Ihr den Kometen innerhalb der vorgegebenen Bahn haltet. Das Spiel kommt mit Split-Screen-Option, um einen anderen Spieler herausfordern zu können.

): Testet Eure Reflexe und motorische Koordination, indem Ihr den Kometen innerhalb der vorgegebenen Bahn haltet. Das Spiel kommt mit Split-Screen-Option, um einen anderen Spieler herausfordern zu können. Isometric Squares ( EUR 2,29 ): Löst Puzzles in zwei oder drei Dimensionen, mit hunderten von Herausforderungen.

): Löst Puzzles in zwei oder drei Dimensionen, mit hunderten von Herausforderungen. Jan's Emoji Sudoku ( EUR 1,09 ):Sudoku ist ein Hit, Emojis sind es auch, warum nicht beides kombinieren? Das ist genau das, was der Entwickler in diesem Spiel getan hat, statt Zahlen verteilt Ihr hier eben Emojis auf dem Spielfeld.

):Sudoku ist ein Hit, Emojis sind es auch, warum nicht beides kombinieren? Das ist genau das, was der Entwickler in diesem Spiel getan hat, statt Zahlen verteilt Ihr hier eben Emojis auf dem Spielfeld. Incredible Box ( EUR 3,49 ): Bewegt die Kisten auf den vorgegebenen Platz, in einer Herausforderung, die dem klassischen Sokoban ähnelt.

Das war's für den Moment! Wenn die Promotion einer der Apps oder Spiele endet oder der Link einen Fehler aufweist, teilt uns dies bitte mit. Und wenn Ihr Vorschläge für Apps habt, die vorübergehend kostenlos sind, teilt sie uns ebenfalls gerne im Kommentarfeld mit. Vergesst nicht, dass wir am Ende der Woche eine weitere Liste veröffentlichen werden, also sehen wir uns spätestens dort wieder.