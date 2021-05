Android und iOS: Diese Apps und Spiele sind für kurze Zeit kostenlos

Die zweite wöchentliche Runde der kurzzeitig kostenlosen Apps steht an. Wir haben wieder Spiele und Apps für iOS und Android für Euch zusammengesucht.

Egal, ob langes Wochenende dank Brückentag oder normales Wochenende: Heute steht die zweite Rutsche unserer App-Empfehlungen an. Wir haben wieder wie Trüffelschweine nach Anwendungen und Spielen gesucht, für die eigentlich klingende Münze verlangt wird, die aktuell aber kostenlos zu haben sind.

Da diese Angebote oftmals nur wenige Tage gültig sind, empfehlen wir Euch, diese Beiträge immer direkt nach Erscheinen zu lesen und interessante Apps und Games auch schnellstmöglich zu installieren. Dabei gilt, dass Ihr diese auch dann installieren solltet, wenn Ihr im Moment für eine eigentlich interessante Software keine Verwendung findet. Der Grund ist simpel: Durch den Download wandert die App in Eure Bibliothek und das bedeutet, dass Ihr die Anwendung jederzeit wieder kostenlos installieren könnt – selbst, wenn sie bis dahin längst wieder kostenpflichtig ist.

Kostenlose Apps & Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

Basic Weather App ( EUR 4,19 ): Eine Wettervorhersage-App, mit Karten und Diagrammen sowie einem Widget für den Startbildschirm Eures Handys.

): Eine Wettervorhersage-App, mit Karten und Diagrammen sowie einem Widget für den Startbildschirm Eures Handys. Boundo ( EUR 0,89 ): Zugriff auf erweiterte Informationen von Apps, die auf Eurem Telefon oder Eurer Smartwatch (WearOS) installiert sind, mit Optionen für APK-Extraktion und mehr.

): Zugriff auf erweiterte Informationen von Apps, die auf Eurem Telefon oder Eurer Smartwatch (WearOS) installiert sind, mit Optionen für APK-Extraktion und mehr. Kostenkontrolle Premium ( EUR 2,99 ): Diese App gibt einen Überblick über das Geld, das Ihr bis zum nächsten Gehaltsscheck zur Verfügung habt und organisiert Euer Budget. (Achtung! Endet am Montag, den 17. Mai).

): Diese App gibt einen Überblick über das Geld, das Ihr bis zum nächsten Gehaltsscheck zur Verfügung habt und organisiert Euer Budget. (Achtung! Endet am Montag, den 17. Mai). One Swipe Notes ( EUR 0,69 ): Macht Euch auf die Schnelle Notizen auf Eurem Smartphone mit einem einfachen Gestenbefehl auf dem Screen.

Diese Android-Spiele sind aktuell umsonst

Battle Time 2: Ultimate ( EUR 1,79 ): Wählt Eure Heldenklasse und besiegt Eure Feinde mit Fähigkeiten und Zaubersprüchen, die Ihr Euch in Echtzeitkämpfen verdient.

): Wählt Eure Heldenklasse und besiegt Eure Feinde mit Fähigkeiten und Zaubersprüchen, die Ihr Euch in Echtzeitkämpfen verdient. City Destructor HD ( EUR 1,99 ): Baut und zerstört Gebäude, Häuser und alles, was Euch in die Quere kommt, Bedenkt, dass Ihr in diesem Puzzlespiel drauf achten müsst, möglichst mit Euren Bomben hauszuhalten.

): Baut und zerstört Gebäude, Häuser und alles, was Euch in die Quere kommt, Bedenkt, dass Ihr in diesem Puzzlespiel drauf achten müsst, möglichst mit Euren Bomben hauszuhalten. DungeonCorp VIP ( EUR 0,,79 ): Ein weiteres Spiel im Auto-Farming-Stil. Hier müsst Ihr Euch den dämonischen Herausforderungen im Unternehmen stellen.

): Ein weiteres Spiel im Auto-Farming-Stil. Hier müsst Ihr Euch den dämonischen Herausforderungen im Unternehmen stellen. Everybody's RPG ( EUR 0,89 ): JRPG mit Retro-Look und Hunderten von Charakteren und PvP-Modus.

): JRPG mit Retro-Look und Hunderten von Charakteren und PvP-Modus. Message Quest ( EUR 2,99 ): Point-and-Click-Abenteuerspiel, in dem Ihr den übelst faulen Boten "Feste" steuert, der echt ein etwas unüblicher Held ist.

Kostenlose Apps & Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

EXIF-Viewer von Fluntro ( EUR 3,49 ): Dieses Foto-Tool, das sich an professionelle Fotografen richtet, ermöglicht u.a. das Betrachten und Bearbeiten von Bild-Metadaten, lässt Euch Geolocation-Informationen aus Euren Bildern entfernen und vieles mehr.

): Dieses Foto-Tool, das sich an professionelle Fotografen richtet, ermöglicht u.a. das Betrachten und Bearbeiten von Bild-Metadaten, lässt Euch Geolocation-Informationen aus Euren Bildern entfernen und vieles mehr. Flowing ~ Meditation in der Natur ( EUR 3,49 ): Verbessert Eure Konzentration mit entspannenden Videos und Sounds.

): Verbessert Eure Konzentration mit entspannenden Videos und Sounds. Foto Graphic Creator Studio ( EUR 2,29 ): Erstellt Einladungen, Karten und Präsentationen mit erweiterten Grafikfunktionen und druckt oder exportiert Eure Werke dann als PDF, als Bild-Datei oder postet es einfach direkt in den sozialen Netzwerken.

): Erstellt Einladungen, Karten und Präsentationen mit erweiterten Grafikfunktionen und druckt oder exportiert Eure Werke dann als PDF, als Bild-Datei oder postet es einfach direkt in den sozialen Netzwerken. Photo Animator Studio Maker ( EUR 2,29 ): Bearbeitet und animiert Fotos, kritzelt darin herum und baut Text, Vektorgrafiken und sogar Sounds in Eure Fotos ein.

): Bearbeitet und animiert Fotos, kritzelt darin herum und baut Text, Vektorgrafiken und sogar Sounds in Eure Fotos ein. Export Contact ( EUR 3,49 ): Der Name sagt es ja schon: Mit dieser App transferiert Ihr Eure iPhone- oder iPad-Kontaktliste auf andere Geräte und exportiert in die Formate CSV, vCard oder sogar XLSX (Excel).

): Der Name sagt es ja schon: Mit dieser App transferiert Ihr Eure iPhone- oder iPad-Kontaktliste auf andere Geräte und exportiert in die Formate CSV, vCard oder sogar XLSX (Excel). Phone Drive ( EUR 3,49 ): Hiermit speichert, betrachtet und verwaltet Ihr Dateien auf dem iPhone oder iPad und greift auf Eure Dokumente auf Windows- oder macOS-Computern zu.

): Hiermit speichert, betrachtet und verwaltet Ihr Dateien auf dem iPhone oder iPad und greift auf Eure Dokumente auf Windows- oder macOS-Computern zu. Epica Pro ( EUR 2,29 ): Das Foto-Tool mit unzähligen Effekten und lustigen Hintergründen haben wir Euch bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen. Jetzt ist es wieder kostenlos.

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

Mars Elektrizitätswerke ( EUR 2,29 ): Die Mars-Kolonisierung hängt von Euch ab: Plant die Stromverteilung zu den Häusern der Kolonisten auf dem roten Planeten.

): Die Mars-Kolonisierung hängt von Euch ab: Plant die Stromverteilung zu den Häusern der Kolonisten auf dem roten Planeten. Drop Flop! ( EUR 1,09 ): Testet Eure Reflexe, indem Ihr Bälle durch Antippen des Bildschirms fallen lasst und einsammelt.

): Testet Eure Reflexe, indem Ihr Bälle durch Antippen des Bildschirms fallen lasst und einsammelt. Bubble Tower 2 ( EUR 1,09 ): Lasst in dieser Balance- und Timing-Herausforderung die Ballons platzen, um die Box auf der Plattform zu positionieren.

): Lasst in dieser Balance- und Timing-Herausforderung die Ballons platzen, um die Box auf der Plattform zu positionieren. Magic Tower Touch ( EUR 1,09 ): Rettet die Prinzessin (wieder mal!), indem Ihr verschiedene Rätsel löst.

): Rettet die Prinzessin (wieder mal!), indem Ihr verschiedene Rätsel löst. Super-Lines ( EUR 3,49 ): Erlebt das klassische Snake-Spiel in dieser Version mit psychedelischer Grafik und vier verschiedenen Spielmodi neu.

): Erlebt das klassische Snake-Spiel in dieser Version mit psychedelischer Grafik und vier verschiedenen Spielmodi neu. Panzerschlacht ( EUR 5,49 ): Schützt Eure Basis, indem Ihr feindliche Panzer in diesem 8-Bit-inspirierten Spiel zerstört.

So, das war auch schon wieder die Liste Zwei dieser Woche! Nochmal: Bedenkt, dass alle diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass sie nicht mehr gratis sind, wenn Ihr diesen Artikel zu lange nach dem Veröffentlichungsdatum lest.

Falls Ihr so eine nicht mehr kostenlose App in unserer Auflistung entdeckt, wäre es ein feiner Zug von Euch, wenn Ihr uns das in den Kommentaren mitteilt. Dort könnt Ihr uns auch auf Angebote hinweisen, über die Ihr selbst gestolpert seid. Nächsten Dienstag geht es weiter mit App-Empfehlungen und sollte heute nichts für Euch dabei gewesen sein, könnt Ihr da dann einen neuen Versuch starten.