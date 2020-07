Kostenlose Apps für Android und iOS: Diese Apps gibt's heute gratis

Im Google Play Store und Apple App Store wurde in dieser Woche wieder bei einigen interessanten Apps der Preis durchgestrichen. Wo Ihr normalerweise Geld bezahlen müsst, um die Anwendungen und Spiele herunterzuladen, zahlt Ihr bei diesen Apps für kurze Zeit nichts. Dennoch können manche Apps In-App-Käufe beinhalten.

Kostenlose Apps für Android

Spiele

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival ( 0,99 Euro ): Ein Zombie-Shooter in witziger Comic-Grafik. Ihr habt mehr als 30 Waffen zur Verfügung, um die Apokalypse zu stoppen. Mikro-Transaktionen sind im Game vorhanden.

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack ( 0,59 Euro ): Ein Space-Arcade-Spiel, das in der Galaxie spielt. Ihr ballert mit Eurem Raumschiff rum – so einfach. Mikro-Transaktionen gibt's auch hier.

Traffic Jam Cars Puzzle ( 4,39 Euro ): Ein klassischer Puzzler alá Candy Crush, nur mit niedlichen Autos. In-App-Käufe vorhanden.