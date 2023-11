LLW-RAM macht das Samsung Galaxy S24 zum Gaming-Boliden

Die Halbleitersparte des südkoreanischen Tech-Giganten hat in jüngster Vergangenheit weitere Details über seinen "speziellen Typ" von DRAM mit der Bezeichnung Low Latency Wide IO (LLW) bekannt gegeben. Samsung hatte die Technologie erstmals auf seinem Tech-Day-Kongress im Januar dieses Jahres angekündigt. Das letzte Update deutet darauf hin, dass das Unternehmen kurz davor steht, seine ersten Produkte mit LLW-DRAM auf den Markt zu bringen.

Was sind die Vorteile von Samsungs LLW DRAM?

Es wurde berichtet, dass LLW-DRAM im Vergleich zu aktuellen und herkömmlichen DRAM-Lösungen für mobile Anwendungen erhebliche Vorteile hat. So verfügt der neue LLW-DRAM zum Beispiel über verbesserte Bandbreiten- und Latenzgrenzen (niedriger ist schneller) und eine effizientere Verarbeitung.

Weiterhin wurde in dem Werbeclip gezeigt, dass der LLW-DRAM eine eigenständige Speicherkomponente ist, die zusammen mit dem Prozessor installiert wird und sich von dem Haupt-DRAM unterscheidet. Der Aufbau der hybriden Speichereinheit scheint je nach Gerätetyp zu variieren.

Samsungs Aufbau des LLW oder Low Latency Wide IO DRAM. / © Samsung Semiconductor

LLW-DRAM kann in einer Vielzahl von Gerätevarianten wie Smartphones, Spielkonsolen-Controllern und Laptops eingesetzt werden. Bei Smartphones könnte LLW die KI- und Spielfunktionen verbessern, indem es mehr Echtzeitprozesse mit weniger Verzögerung ausführt. Es besteht also die Möglichkeit, dass das Samsung Galaxy S24, das S24+ und das Samsung Galaxy S24 Ultra mit dieser Technologie auf den Markt kommen.

Derzeit wird berichtet, dass Samsungs Galaxy-S24-Trio brandneue Funktionen für maschinelles Lernen wie ein integriertes generatives KI-Tool enthält. Auch die Grafikleistung soll durch den High-End-Chip von Qualcomm gesteigert werden. Ob diese durch den Snapdragon 8 Gen 3 oder durch eine Ergänzung mit dem LLW DRAM ermöglicht wird, ist aktuell unbekannt.

Samsung Galaxy S24 Erscheinungsdatum

Abgesehen vom Chip sollen die meisten Spezifikationen des Samsung Galaxy S24 hellere Displays, ein Titanrahmen und eine neue 200-MP-Hauptkamera für das Ultra-Modell sein. Weiterhin werden für das S24 und dem Plus-Modell größere Akkukapazitäten vermutet. Die drei Modelle werden zudem mit der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 6 ausgestattet sein, welche auf Android 14 basiert.

Das Samsung Galaxy S24 soll auf der nächsten Unpacked-Veranstaltung des Unternehmens am 17. Januar 2024 offiziell vorgestellt werden. Es wird vermutet, dass Samsung die Vorbestellungen direkt nach der Veranstaltung eröffnet und die Geräte bereits am 26. Januar in den Regalen stehen werden. Es wird auch angenommen, dass die Veranstaltung in San Jose, Kalifornien, in den USA stattfinden wird. Wir werden sehen.

Wollt Ihr dieses Jahr auf das Samsung Galaxy S24 upgraden? Welche Funktionen werden Euch überzeugen, den Schritt zu wagen? Wir freuen uns auf Eure Antworten unten in den Kommentaren.