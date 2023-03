Logitel-Deal: Allnet-Flat ab 7,99 Euro mit massig Datenvolumen

Wollt Ihr für kleines Geld einen Handytarif? Dann solltet Ihr einen Blick aufs Angebot von Logitel werfen. Dort gibt es gleich zwei Allnet-Flat-Tarife, mit der Ihr im Vodafone-Netz unterwegs seid. Allmobil zählt zu Otelo, die wiederum sitzen unter dem Vodafone-Dach. Damit ist dann auch direkt eine gute Netzabdeckung gewährleistet. Wer seine alte Rufnummer mitbringt, profitiert von einem Wechselbonus in Höhe von 50 Euro – und Allmobil packt noch mal einen 10-Euro-BestChoice-Gutschein obendrauf.

Auch bei der Anschlussgebühr spart Ihr im Vergleich zum herkömmlichen Handytarif. Beim acht Euro teuren Flat-L-Tarif entfällt die Anschlussgebühr komplett, beim Flat-XL-Tarif werden 9,99 Euro fällig. Der Anbieter berechnet Euch zwar besagte 39,99 Euro, erstattet Euch diese allerdings direkt bei der ersten Rechnung wieder. Die Mindestlaufzeit für das Angebot beträgt 24 Monate.

Lohnt sich das Tarifangebot von Logitel?

7,99 Euro für 10 GB bzw. 14 GB für 11,99 Euro sind an sich schon richtig gute Angebote. Aber Ihr profitiert noch einmal, wenn Ihr dank Wechselbonus und BestChoice-Gutschein weitere 60 Euro abziehen dürft. Im Endeffekt sieht das dann so aus wie in unserer Übersicht:

Allmobil-Übersicht Eigenschaft Allmbobil Flat L Allmobil Flat XL Datenvolumen 10 GB 14 GB Bandbreite 50 Mbit/s 50 Mbit/s 5G Nein Nein Netz Vodafone Vodafone Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 7,99 Euro 11,99 Euro Anschlussgebühr – 9,99 Euro Wechselbonus - 50,00 Euro - 50,00 Euro BestChoice-Gutschein - 10,00 Euro - 10,00 Euro Gesamtkosten 131,76 Euro 237,75 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 5,49 Euro ~ 9,91 Euro Zum Angebot

Damit zahlt Ihr also gerade einmal 131,76 Euro nach Ablauf der zweijährigen Mindestlaufzeit für den Tarif "Allmobil Flat L". Effektiv bedeutet das, dass Ihr monatlich nur 5,49 Euro für einen Mobilfunktarif im Vodafone-Netz zahlt. Wer sicherheitshalber auf den XL-Tarif mit 14 GB Volumen geht, kommt effektiv immer noch mit weniger als zehn Euro monatlich weg.

Wie häufig bei solchen Angeboten müsst Ihr hier allerdings ebenfalls auf 5G verzichten. Außerdem sind 50 MBit/s Bandbreite auch eher überschaubar. Checkt das also für Euch vorher erst ab, ob Ihr damit gut leben könnt. Wer nicht in einer Tour durchstreamt, sollte im Alltag damit aber bestens zurechtkommen.

Wie Ihr Eure Anschlussgebühr zurückerhaltet und wie Ihr Wechselbonus sowie BestChoice-Gutschein kassieren könnt, erfahrt Ihr auf der verlinkten Aktionsseite von Allmobil bzw. Logitel. Wir wünschen Euch schon mal viel Spaß mit dem neuen Tarif!

Was haltet Ihr von dem Deal? Muss Euer Mobilfunktarif zwingend 5G enthalten oder könnt Ihr aktuell noch darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!