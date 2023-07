Medion MD 10444 im Test: DER Preis-Leistungs-Tipp unter den Luftreinigern?

Mit dem MD 10444 bietet Medion einen günstigen und überraschend leistungsstarken Luftreiniger mit HEPA-14-Klassifizierung an. Wer seine Raumluft von Pollen, Aerosolen und unangenehmen Gerüchen befreien will, der kauft für nur etwa 130 € ein fähiges Gerät. Dieses fällt allerdings beim Thema Smart-Home, beim Design und bei der Bedienung zurück. Gleichzeitig lässt er sich nicht als Ventilator zur Abkühlung im Sommer nutzen.

Design & Set-Up

Schlichter als das Design des Medion MD 10444 geht's kaum – ein weißes Viereck mit Schaltflächen auf der Oberseite. Die Einrichtung ins Smart-Home bereitete mir im Test Probleme, denn ich musste das die Verbindung manuell und exklusiv über ein Android-Smartphone herstellen. Dadurch wird die "User-Experience" mit dem Medion-Gerät zu einer nervigen Angelegenheit.

Gefällt:

Schlichtes, unauffälliges Design

Einfache Bedienung über responsive Touch-Oberflächen

Display samt LED-Ring für Luftqualität

Gefällt nicht:

Einrichtung im Test sehr umständlich

Stromkabel fest eingebaut

Kombiniertes Filterelement

Ein großes Meisterwerk mit Red-Dot-Design ist der Medion MD 10444 freilich nicht. Der Hersteller entscheidet sich offenbar dazu, den Luftreiniger möglichst unauffällig zu gestalten, kleidet das gesamte Gerät in weiß und wagt es lediglich, die Ecken des rechteckigen Geräts ein wenig abzurunden. Was beim Auspacken ein wenig schnöde ist, fügt sich jedoch gut in Wohnzimmer, Küchen und sonstige Umgebungen ein.

Ein WLAN-Symbol zeigt direkt an, dass es sich um einen smarten Luftreiniger handelt. / © NextPit

Habt Ihr einen Platz zum Aufstellen erkoren, solltet Ihr den Luftreiniger zuallererst auf den Bauch legen. Anschließend nehmt Ihr die Rückenplatte ab und befreit den kombinierten Luftfilter von seiner Ummantelung aus Plastik. Wieder eingesetzt lasst Ihr die magnetische Rückenplatte wieder einrasten und schaltet den Luftreiniger über den ins Display integrierte An-Knopf ein.

Nun beginnt die eigentliche Einrichtung in Euer Smart-Home. Theoretisch reicht es hierbei, den Pairing-Mode über Gedrückthalten zu aktivieren. Anschließend soll man die Verbindung bequem unter Eingabe des heimischen WLAN-Passwortes in der Life-Plus-App von Medion herstellen. Hierbei ist es wichtig, zu beachten, dass der Luftreiniger nur in WLAN-Netzwerken mit 2,4-Gigahertz funktioniert. Da die meisten 5-Ghz-Router auch diesen Kanal unterstützen, sollte das in der Regel kein Problem sein – Medion könnte aber deutlicher darauf hinweisen.

Problematisch in meinem Test war allerdings, dass die Einrichtung über mein Apple iPhone 13 mini nicht funktionieren wollte. Als Alternative habe ich ein Android-Handy eingesetzt, bei welchem die "automatische" Einrichtung ebenfalls nicht funktionierte. Erfolgreich war ich erst, als ich den An-Knopf noch einmal festhielt und so in den manuellen Pairing-Mode wechselte. Hier müsst Ihr Euch erst in ein WLAN-Netzwerk des Medion MD 10444 einwählen, bevor Ihr den smarten Luftreiniger mit der Cloud verbindet. Die Einrichtung gestaltete sich ingesamt als schwierig und ein wenig nervig.

Manko: Das Kabel ist fest installiert. / © NextPit

Ohne Smart-Home oder nach der Einrichtung ist die Bedienung am Gerät aber durchaus überzeugend. Die Touch-sensitiven Oberflächen sind responsiv und die Beschriftung klar genug, um die gewünschten Features auch ohne Anleitung zu finden. Medion platziert darüber hinaus einen Haltegriff an der Rückseite des Luftreinigers, praktisch für den Einsatz in mehreren Räumen.

Was es am Design des Medion MD 10444 jedoch zu bemängeln gibt: Das Stromkabel ist fest eingebaut, was immer für eine schlechtere Reparierbarkeit steht. Darüber hinaus ist das Filterelement im Rücken des Luftreinigers kombiniert und erlaubt so kein separates Austauschen von Aktivkohlefilter und HEPA-Luftfilter.

Pluspunkt: Es gibt einen Tragegriff! / © NextPit

Konzeptuell hat sich AEG bei ähnlicher Bauweise zudem einen cleveren Trick einfallen lassen. Durch einen Klappmechanismus lässt sich der nach oben strömende Luftstrom umleiten, wodurch der von uns ebenfalls getestete AEG Pure Multi 7000 bei Bedarf zum Ventilator wird. Das Medion-Modell bietet diese Funktion nicht, kostet aber auch deutlich weniger.