Mit KI die perfekte Bewerbung erstellen

Es ist ein funktionaler Gedanke, der aufgrund seiner Einfachheit nur schwer von der Hand zu weisen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass er im modernen Zeitalter ein wenig überarbeitet werden könnte, um die Tatsache anzuerkennen, dass die Vorbereitung selbst die Chance ist.

Die Diskussion über künstliche Intelligenz in den letzten zwölf Monaten war insofern interessant, als dass sie sich hauptsächlich auf zwei Bereiche konzentrierte: die Tatsache, dass KI die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern wird, und die Tatsache, dass sie auch eine Bedrohung für unsere Arbeitsplätze darstellt.

Das hört sich zwar widersprüchlich an, aber tatsächlich können beide Seiten zutreffen: Ein aktueller Bericht von IBM fasst das Risiko perfekt zusammen: "KI wird die Menschen nicht ersetzen, aber die Menschen, die KI nutzen, werden jene ersetzen, die es nicht tun."

Das Weltwirtschaftsforum sagt voraus, dass die Entwicklung der KI bis 2025 weltweit 85 Millionen Arbeitsplätze verändern und 97 Millionen neue Stellen schaffen wird.

Der IBM-Bericht nennt es "das Zeitalter der erweiterten Belegschaft", eine Ära, in der Partnerschaften zwischen Mensch und Maschine die Produktivität steigern und einen exponentiellen Geschäftswert schaffen.

Auf individueller Ebene würde die Nutzung der Chancen, die generative KI bietet, einen Wettbewerbsvorteil bedeuten: Eine Umfrage unter Führungskräften ergab, dass vier von fünf glauben, dass KI die Rollen und Fähigkeiten der Beschäftigten verändern wird, aber nur 28 % der CEOs haben die potenziellen Auswirkungen auf ihre aktuelle Belegschaft abgeschätzt.

Wie Ihr Euch abheben könnt

Mit anderen Worten: Egal, ob Ihr ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft seid – wenn Ihr jetzt diesen Einfluss habt, werdet Ihr herausstechen.

Wenn es um die Jobsuche geht – der Archetyp von Chance gegen Vorbereitung – kann generative KI ein mächtiger Verbündeter sein, um die perfekte Bewerbung zu gestalten. Diese und weitere Tools können Ideen vorantreiben, die Laufarbeit eliminieren und den Vorsprung verschaffen, nach dem Führungskräfte suchen – und das in mehr als einer Hinsicht.

Für Euren Lebenslauf

Seit dem Aufkommen von Netzwerken wie LinkedIn und Online-Bewerbungen ist der Lebenslauf vielleicht nicht mehr so wichtig wie früher, aber er ist immer noch ein wichtiges Dokument im Bewerbungsprozess.

Rezi.ai bietet einen einfachen Arbeitsablauf, der eine Reihe von Fragen und Aufforderungen verwendet, um ein schickes Dokument zu erstellen, das auf jede bestimmte Rolle zugeschnitten werden kann und das Eure persönlichen Stärken und Ziele in den Mittelpunkt stellt.

Entdecke Einblicke in deine Karriere

In Verbindung mit dem neuen Lebenslauf, den ihr mit Hilfe der Rezi erstellen könnt, ermöglicht NavScoring euch, den Wert jedes einzelnen Karriereschrittes zu messen.

Der daraus resultierende Bericht gibt Euch Aufschluss darüber, ob ein bestimmter Schritt der richtige ist oder ob es klüger wäre, in Eurer aktuellen Position zu bleiben und Eure Fähigkeiten auf eine andere Art und Weise auszubauen.

Macht Euer Anschreiben perfekt

Das Bewerbungsanschreiben ist immer ein Stolperstein. Manche Stellen verlangen es, andere erwarten es nicht. Für einige potenzielle Arbeitgeber ist das Anschreiben der erste Eindruck, für andere ist es nur eine Formalität.

Woher weiß man, was was ist? Der Cover Letter Copilot löst dieses Rätsel, indem er generative KI-Eingabeaufforderungen verwendet, um Euch dabei zu helfen, die perfekte Vorstellung von Euch zu formulieren, egal ob der Arbeitgeber sie erwartet oder nicht.

Mach dich bereit für ein Vorstellungsgespräch

Vorstellungsgespräche sind eine Fähigkeit wie jede andere auch: Manche Bewerber/innen fühlen sich auf dem Stuhl pudelwohl, für andere ist es ein angstbesetzter Albtraum, selbst wenn sie der/die perfekte Kandidat/in sind und das wissen.

Adzuna Interview Prep ist in der Lage, einen Teil dieses Stresses zu lindern, indem es die ChatGPT-Technologie nutzt, um rollenspezifische Fragen vorherzusagen und auch deine schriftlichen Antworten zu bewerten und umzugestalten. Schon bald werdet Ihr die perfekten Antworten einstudieren und darauf brennen, vor die Jury zu treten und zu zeigen, was Ihr könnt.

Sobald ihr die perfekte KI-gesteuerte Bewerbung erstellt habt, könnt Ihr sie auf der NextPit-Jobbörse mit der perfekten Stelle abgleichen.

