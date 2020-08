Moto G Pro im Test: Das Mittelklasse-Pendant zum Galaxy Note?

Hier überzeugt das Moto G Pro

Form und Verarbeitung

Das Moto G Pro versucht Euch nicht mit einer Rückseite aus Glas oder einem gewölbten Bildschirm zu bezirzen. Dennoch überzeugen Verarbeitung und Haptik des Smartphones im Test. Das liegt hauptsächlich am Formfaktor, der durch den Bedienstift relativ dick ausfällt. Gerade in der mitgelieferten, durchsichtigen Kunststoffhülle liegt das Moto G Pro gut in der Hand und fühlt sich zeitgleich angenehm griffig an. Das mit 192 Gramm recht hohe Gewicht untermalt den hochwertigen Eindruck.

Das Moto G Pro macht einen hochwertigen Eindruck. / © NextPit

Wie bei Motorola-Smartphones typisch findet der rechte Zeigefinger stets im eingelassenen Motorola-Logo auf der Rückseite Platz. In diesem verbaut der Hersteller zudem einen Fingerabdrucksensor, der auf Wunsch mit einem Wisch nach unten die Benachrichtigungsleiste nach unten fährt. Präzision und Arbeitsgeschwindigkeit des biometrischen Zuganges gehen in Ordnung, sind aber nicht herausragend.

Ein weiteres schönes Detail ist der schraffierte Anschalt-Knopf an der rechten Gehäuseseite. Je besser Ihr das Moto G Pro kennenlernt, desto mehr clevere Kniffe werden Euch auffallen und man hat das Gefühl, mit der Zeit schneller und effizienter mit dem Handy arbeiten zu können. Hierzu gehören auch die kleinen Kniffe im Betriebssystem, die sich alteingesessene Motorola-Fans kaum noch wegdenken können.

Ein zierliches Loch für die Frontkamera. / © NextPit

Betriebssystem

Führt Ihr mit dem Moto G Pro zwei kurze “Hack-Gesten” aus, aktiviert Ihr beispielsweise die Taschenlampe. Hier könnt Ihr aus meiner eigenen Erfahrung schöpfen, dass einem dieser Shortcut für die Taschenlampe beim Nebenjob als Pizzafahrer zur Finanzierung des Studiums die Suche nach Hauseingängen in der Dunkelheit massiv erleichtert. Doch auch abseits dieses recht seltenen Szenarios ist das Betriebssystem des Moto G Pro eine runde Sache.

Denn Motorola installiert Android One auf dem Handy und bleibt so erstaunlich nahe an der Basisvariante von Android, die man beispielsweise auf Pixel-Smartphones findet. Ohne viel Bloatware und mit einer Update-Garantie von mindestens zwei Jahren funktioniert Android One als mobiles Betriebssystems sehr gut. Dazu stellt Motorola im gleichen Zug sicher, dass auch noch die nächste Betriebssystem-Version Android 11 Einzug auf dem Handy finden wird. Sicherheits-Updates sind bei Android One sogar drei Jahre lang garantiert - in puncto Software ist beim Motorola Moto G Pro also auch Langlebigkeit garantiert.

Lautsprecher

Mit zwei kräftigen Stereo-Lautsprechern, von denen einer in der Ohrmuschel direkt in Eure Richtung und der andere aus dem Gerät nach unten feuert, überrascht das Smartphone im Test. Die Leistung des kleinen Sound-Systems überzeugt bei YouTube-Videos und auch zum gelegentlichen Musikhören reicht der Klang aus. Die Speaker sind laut und neigen auch bei Maximallautstärke nicht zu stark zum Übersteuern.

Die Lautsprecher sorgen für guten Bums. / © NextPit

Neben der Dolby-Zertifizierung überzeugt vor allem die vorinstallierte App “Moto Audio”, die bei jeder Aktivierung der Lautsprecher die Klangoptimierung übernimmt. Über die Verknüpfung in der Benachrichtigungsleiste könnt Ihr aus fünf Presets wählen oder diese in diversen Eigenschaften anpassen. Wer es noch genauer haben will, der nutzt den 10-Band-Equalizer des benutzerdefinierten Sound-Profils. In der Praxis haben Eure Anpassungen einen echten Einfluss auf die Klangqualität und auch die vordefinierten Presets sind sehr sinnvoll. Moto Audio optimiert zudem auch den Klang von Kopfhörern oder Lautsprechern, die Ihr per 3,5-Millimeter-Klinke oder Bluetooth anschließend könnt.

Display

Dass es bei Smartphones nicht immer ein OLED-Display sein muss, beweist Motorola mit dem Moto G Pro durchaus. Der Hersteller vertraut auf ein IPS-Panel, das sowohl in seiner Schärfe als auch in seiner Farbwiedergabe überzeugt. Die Kontraste und die dezente Punch-Hole-Notch fielen ebenfalls positiv auf.

Wie beim Xiaomi Note 9 Pro fällt hier aber auch leichtes Ghosting rund um die Aussparung im Bildschirm auf. Lediglich die Helligkeit des 6,4-Zoll-Bildschirms lässt gerade im hellen Sonnenschein zu Wünschen übrig. Wer hier den Dark-Mode des Betriebssystems nutzt, der wird nicht allzu viel erkennen können.