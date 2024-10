Der Hersteller Motorola hat gestern über Social Media seine Rückkehr auf den deutschen Markt bekannt gegeben. Motorola und der Mutterkonzern Lenovo unterlagen in Deutschland seit Mai 2024 einem Verkaufsverbot für viele ihrer Produkte aufgrund eines Patentstreits mit dem Unternehmen InterDigital Technology Corporation. Das gleiche ist auch schon anderen großen Handy-Marken mit InterDigital passiert.

Ursache des Verkaufsverbots

Hintergrund des Verkaufsverbots war ein Urteil des Landgerichts München zugunsten von InterDigital in einem Patentstreit mit Lenovo. Der Streit dreht sich um Lizenzgebühren für WWAN-Module (Wireless Wide Area Network), die für 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien in Smartphones und anderen Geräten verwendet werden. So wurde es Motorola untersagt, jegliche Produkte, die ein WWAN-Modul enthalten, zu verkaufen.

Betroffene Produkte

Das Verkaufsverbot betrifft alle aktuellen Motorola-Smartphones sowie Lenovo-Notebooks und -Tablets mit integriertem Mobilfunkzugang und sämtliche Lenovo-Produkte mit WWAN-Modul. Daher haben Lenovo und Motorola die betroffenen Produkte aus den offiziellen deutschen Online-Shops entfernt. Das Unternehmen darf diese Geräte seit Mai 2024 nicht mehr in Deutschland verkaufen oder einführen.

Andere Vorfälle mit InterDigital

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Verkaufsverboten ein, die in der jüngeren Vergangenheit mehrere Smartphone-Produzenten trafen. Besonders hervorzuheben ist der langwierige Konflikt zwischen BBK – dem Mutterkonzern von OnePlus, Oppo, Vivo und Realme – und dem Netzwerkausrüster Nokia. Bemerkenswerterweise sieht sich BBK nun erneut mit einem Verkaufsverbot konfrontiert, diesmal aufgrund einer Auseinandersetzung mit InterDigital.

Gute Neuigkeiten für Motorola-Fans

Es scheint so, als gäbe es nun positive Neuigkeiten, denn Lenovo konnte sich wohl mit InterDigital einigen. Der Shop auf der deutschen Website ist wieder online, und es gibt auch Smartphones zum Verkauf.

Motorola selbst hat alleinig auf seinen Social-Media-Kanälen die Rückkehr auf den deutschen Markt veröffentlicht. Man spricht als Ursache von einer "Auszeit" die man sich genommen hatte. Lenovo war ein wenig gesprächiger als Motorola, und hat in einem Statement angegeben, dass man alle ausstehenden Rechtsstreitigkeiten eingestellt oder beendet habe und ein Schiedsverfahren durch führe, um Bedingungen für eine Lizenz für die InterDigital-Patente festzulegen.

