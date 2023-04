Nächster Apple HomePod mit FaceID-Kameras?

Next Pit TV

Ein intelligenter Apple-Lautsprecher mit FaceID

Die heutigen Apple-HomePod-Lautsprecher können über Siri oder über die mobile Home App für iPhones und iPads gesteuert werden. Aber in absehbarer Zeit könnte eine Version dieser Smart-Home-Geräte mit fortschrittlichen Kameras und Mikrofonen auf den Markt kommen, die für ein immersives Erlebnis sorgen.

Wie aus den neuesten Unterlagen hervorgeht, würde ein mit Bildsensoren ausgestatteter HomePod das Scannen von Gesichtern und Objekten in seiner Umgebung unterstützen, was durch die FaceID- und True-Depth-Kamera-Technologie von Apple ermöglicht wird. Die biometrische Sicherheit wird dann mit der eingebauten Spracherkennungsfunktion gepaart, um Befehle auch in größeren Entfernungen entgegenzunehmen.

Außerdem können die Kameras vom HomePod zur Authentifizierung genutzt werden. So können zum Beispiel nur gescannte und verifizierte Nutzer:innen auf das Smart Home System zugreifen. Zudem wäre es möglich, den HomePod in eine Sicherheitskamera zu verwandeln.

Apples Patent zeigt den HomePod Lautsprecher mit Kameras für FaceID-Scans. / © Patently Apple

Ein Beispiel: Ein authentifizierter Nutzer kann Siri einen Befehl sagen, um eine bestimmte intelligente Lampe einzuschalten. Anschließend muss der Nutzer nur noch nachsehen oder genau festlegen, welche Lampe eingeschaltet werden soll, ohne sie durch eine zusätzliche Phrase an den Sprachassistenten zu spezifizieren. Es wird sogar dargestellt, dass es möglich ist, ein intelligentes Objekt nur anzuschauen, während man die KI um eine Aufgabe bittet, die sie ausführen soll.

Fragen zu Sicherheit und Datenschutz bei HomePod-Lautsprechern mit Kamera

Obwohl die Technologie vielversprechende Funktionen für die HomePod-Lautsprecher von Apple zu bieten scheint, könnten durch den Einsatz integrierter Kameras Datenschutz- und Sicherheitsbedenken aufkommen. Die aktuellen HomePod-Modelle sind so programmiert, dass sie nur dann Audioaufnahmen machen, wenn Siri gerufen wird. Außerdem setzt das Unternehmen aus Cupertino auf eine verschlüsselte Kommunikation, um den unbefugten Zugriff auf Audioaufnahmen zu verhindern.

Laut dem Analysten und Tippgeber Ming-Chi Kuo bringt Apple angeblich im Jahr 2024 einen HomePod (Pro) auf den Markt. Das Matter-fähige Gerät soll ein größeres und farbiges Display haben als das kreisförmige Matrix-LED-Panel im HomePod Mini und HomePod (2023), die wir getestet haben. Zum Preis des kommenden Lautsprechers gibt es noch keine Angaben.

Interessiert Ihr Euch für smarte Lautsprecher? Unabhängig ob Apple HomePod, Amazon Echo oder Google Home Mini? Schreibt uns doch Eure Erfahrungen in den Kommentarbereich.